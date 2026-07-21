Trump impulsa a Gianni Infantino para dirigir la ONU, revela reporte del NYP

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    Trump impulsa a Gianni Infantino para dirigir la ONU, revela reporte del NYP
    Un reporte del New York Post asegura que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que el titular de la FIFA, Gianni Infantino, sería un buen candidato para ocupar la Secretaría General de la ONU. FOTO: PRESIDENCIA

Trump impulsa a Gianni Infantino para dirigir la ONU, revela reporte del NYP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría interesado en que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se convierta en el próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con un reporte publicado por el New York Post (NYP).

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Según el diario estadounidense, una fuente cercana al mandatario aseguró que Trump considera que Infantino cuenta con el perfil adecuado para dirigir el organismo internacional, debido a su capacidad para generar consensos y su reconocimiento a nivel mundial.

De acuerdo con esa versión, el presidente estadounidense cree que el dirigente de la FIFA “es respetado por todo el mundo” y posee una habilidad especial para unir a las personas, cualidades que, desde su perspectiva, lo convertirían en un candidato competitivo para encabezar la ONU.

La ONU elegirá a un nuevo secretario general

La elección del próximo secretario general de las Naciones Unidas se llevará a cabo este año, con el objetivo de designar al sucesor del portugués António Guterres, quien concluirá su mandato al finalizar diciembre.

$!Donald Trump, estaría interesado en que el presidente de la FIFA se convierta en el próximo secretario general de la ONU.
Donald Trump, estaría interesado en que el presidente de la FIFA se convierta en el próximo secretario general de la ONU. FOTO: PRESIDENCIA

Entre los nombres que han surgido para ocupar el cargo destacan Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); la costarricense Rebeca Grynspan, actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD); y la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, quien también fue alta funcionaria del sistema de Naciones Unidas.

Para asumir la Secretaría General, el aspirante debe obtener el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, integrado por 15 miembros. Además, ninguno de los cinco integrantes permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido) puede ejercer su derecho de veto. Posteriormente, la candidatura debe ser ratificada por la Asamblea General.

No está claro si Infantino busca el cargo

El New York Post señala que, hasta ahora, no existe evidencia de que Gianni Infantino tenga interés en competir por la Secretaría General de la ONU, ni tampoco se sabe si Donald Trump ha abordado directamente el tema con el dirigente del futbol internacional.

La relación entre ambos se fortaleció durante la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputa de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

En ese periodo, Infantino entregó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA, reconocimiento que generó atención internacional.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/video-donald-trump-no-deja-el-estrado-y-opaca-festejo-de-espana-en-el-mundial-2026-KF22278561

Sin embargo, su relación también ha sido objeto de cuestionamientos. Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando Trump confirmó que llamó personalmente a Infantino para solicitar que se retirara una tarjeta roja mostrada al futbolista estadounidense Folarin Balogun. Posteriormente, el presidente de la FIFA aclaró que la suspensión fue levantada por decisión de un comité independiente y negó haber intervenido en el proceso.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca, la FIFA o Naciones Unidas han emitido una postura oficial sobre el reporte publicado por el medio estadounidense.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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