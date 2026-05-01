Trump intensifica las sanciones contra Cuba y afecta sectores claves de su economía

MIAMI.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una nueva orden ejecutiva para intensificar las sanciones contra el gobierno de Cuba, ampliando su alcance a empresas y personas tanto estadounidenses, como extranjeras que operen en sectores estratégicos para el ingreso de divisas en la isla.

Las medidas apuntan directamente a áreas clave para la economía cubana, como energía, defensa, minería y servicios financieros.

TE PUEDE INTERESAR: Pide el papa campañas de sensibilización y bancos de alimentos ante el hambre en el mundo

Ante ello cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el régimen de Cuba sufrirá el bloqueo total de sus activos en EU. La medida no solo se limita a castigar a miembros del Gobierno cubano, sino también a ejecutivos, líderes, funcionarios o individuos de cualquier nivel.

Trump justificó la decisión al señalar que el gobierno cubano representa una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, además de contradecir los valores democráticos.

“Las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba (...) continúan constituyendo una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o sustancial fuera de los Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, indicó Trump en su última orden ejecutiva.

Asimismo la Casa Blanca advirtió que si un banco de otro país facilita una “transacción significativa” para alguien sancionado en Cuba se enfrentará al cierre de sus cuentas en Wall Street o a la prohibición de operar en dólares.

También suspenden la entrada a EE.UU. de cualquier persona relacionada con estos criterios.

Estas sanciones entran en vigor de inmediato “debido a la capacidad de transferir fondos o activos instantáneamente”, que según la Administración Trump permitiría sortearlas en caso de que existiera una notificación previa.

Esta decisión se suma a otras acciones recientes, como restricciones energéticas y el endurecimiento del bloqueo, en un contexto donde la administración estadounidense ha incrementado la presión sobre el gobierno cubano e incluso ha sugerido la necesidad de un cambio de régimen.

El impacto de estas medidas podría sentirse no solo en la economía de la isla, sino también en sus relaciones comerciales internacionales.