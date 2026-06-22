Trump levanta las sanciones petroleras contra Irán durante dos meses

De acuerdo con una notificación emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la exención permanecerá en vigor hasta el 21 de agosto, periodo durante el cual se busca generar condiciones favorables para avanzar en los diálogos que se desarrollan en Suiza entre representantes estadounidenses e iraníes.

La administración del presidente Donald Trump anunció la suspensión temporal de ciertas sanciones relacionadas con las exportaciones petroleras de Irán , una medida que estará vigente durante los próximos dos meses mientras continúan las negociaciones diplomáticas entre ambos países sobre el programa nuclear iraní.

La decisión representa un giro significativo dentro de la estrategia de presión económica que Washington ha mantenido durante años contra Teherán.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos tenían como objetivo limitar la capacidad de Irán para comercializar petróleo en los mercados internacionales, afectando una de las principales fuentes de ingresos del país.

Especialistas estiman que una flexibilización prolongada de estas restricciones podría permitir a Irán obtener ingresos adicionales por hasta 60 mil millones de dólares anuales, fortaleciendo sus finanzas públicas y aumentando su margen de maniobra económica en un contexto regional complejo.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, defendió recientemente la medida al señalar que las sanciones petroleras habían perdido efectividad en los últimos años.

Según explicó, las exportaciones de crudo iraní continuaron fluyendo hacia diversos mercados internacionales pese a las restricciones, especialmente hacia China, principal comprador del petróleo iraní.

Vance argumentó que mantener sanciones difíciles de aplicar no estaba produciendo los resultados esperados y que una suspensión temporal podría convertirse en una herramienta útil para facilitar avances diplomáticos en las conversaciones nucleares.

Sin embargo, la decisión ha generado críticas entre sectores políticos que consideran que el alivio económico podría fortalecer al gobierno iraní sin garantías concretas sobre el futuro de su programa nuclear.

Las negociaciones en curso buscan establecer mecanismos que limiten las actividades nucleares de Irán a cambio de una reducción gradual de las sanciones económicas.

Aunque ambas partes han mostrado disposición para mantener el diálogo, persisten diferencias importantes sobre los alcances de un eventual acuerdo y los compromisos que cada país estaría dispuesto a asumir.

Por el momento, la suspensión de las sanciones constituye una medida temporal cuyo futuro dependerá de los avances que se logren en la mesa de negociación durante las próximas semanas.