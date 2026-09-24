Trump y Xi Jinping llegan a cumbre en Washington con una agenda repleta de temas difíciles

China se ha resistido a las presiones —y amenazas económicas— del gobierno de Trump para que use su considerable influencia a fin de empujar a Irán a aceptar las condiciones de Estados Unidos para poner fin a la guerra de casi siete meses. Xi quiere que Trump detenga de manera permanente las ventas de armas a Taiwán y flexibilice las restricciones de exportación sobre chips avanzados de última generación. Ambas partes acordaron el miércoles extender por dos meses una tregua comercial de un año que estaba prevista para expirar el 10 de noviembre, mientras trabajan para encontrar un acuerdo más duradero.

A los presidentes Donald Trump y Xi Jinping no les faltarán asuntos difíciles que abordar cuando se sienten a conversar el jueves en la Casa Blanca.

Mientras tanto, ambos líderes parecen creer que el tiempo juega a su favor, mientras buscan superar al otro en lo que se espera sea la competencia económica y de seguridad nacional más importante del mundo durante los próximos años.

“El presidente cree firmemente que, con el tiempo, la economía de Estados Unidos va a crecer, Estados Unidos se hará más fuerte, Estados Unidos seguirá logrando avances en IA y en tecnología, y que... Estados Unidos desarrollará fuentes alternativas de minerales críticos y tierras raras”, señaló Edgard Kagan, exembajador de Estados Unidos en Malasia y actual miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. “Creo que cuando Xi Jinping se sienta con Donald Trump, él cree firmemente que Estados Unidos está en un declive vertiginoso y que el tiempo está del lado de China”.

El presidente afirmó el jueves, en una publicación en redes sociales, que la inteligencia artificial —“superinteligencia”, como intenta rebautizarla— será uno de los temas principales de la agenda, en medio de una creciente ansiedad global de que la tecnología elimine empleos o incluso pueda llegar a aniquilar a la humanidad.

“Quiero dejarla exactamente como está”, escribió Trump. “Esa es también la postura de China”.

El mandatario republicano ha dejado claro que quiere impresionar a Xi con la visita. Se aseguró de que la construcción de una nueva plataforma de aterrizaje para helicópteros en el Jardín Sur de la Casa Blanca estuviera terminada antes de la visita, y se reunió con Xi y su esposa, Peng Liyuan, el miércoles por la noche cuando llegaron en avión a la Base Conjunta Andrews, a las afueras de Washington.

Trump se ha lamentado de que el salón de baile que planea para la Casa Blanca no esté listo para la cena de Estado en honor de Xi el jueves por la noche.

Ese evento de etiqueta se celebrará en la Sala Este de la Casa Blanca, con una decoración que “se inspira en la arraigada importancia cultural del color rojo a lo largo de la historia china”, según la primera dama Melania Trump.

La cena comenzará con un brindis en honor al histórico “Brindis por la Paz” entre el presidente Richard Nixon y el primer ministro chino Zhou Enlai, realizado en 1972 en Beijing.

La lista de invitados incluye a Jeff Bezos, de Amazon, Jensen Huang, de Nvidia y Mark Zuckerberg, de Meta, entre otros titanes tecnológicos que actualmente toman posturas sobre si se necesitan más salvaguardas en la carrera por desarrollar inteligencia artificial.

Pero la decisión de Trump de desplegar la alfombra roja para Xi ha provocado críticas de legisladores de ambos partidos y de algunos aliados de la Casa Blanca.

“Francamente, si la Casa Blanca me hubiera pedido consejo, yo habría sugerido que el presidente no invitara a Xi Jinping a Washington para una bienvenida tan fastuosa aquí en Estados Unidos, dadas todas las cuestiones preocupantes que tenemos con el presidente Xi y el Partido Comunista Chino”, manifestó el senador republicano por Mississippi, Roger Wicker.

¿QUÉ TREGUA COMERCIAL ENTRE AMBAS NACIONES PUEDE MANTENERSE?

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que ambos líderes podrían estar abiertos a un nuevo “mecanismo de notificación” para incidentes de IA que pudieran afectar la seguridad nacional. Pero en materia de IA y una larga lista de asuntos espinosos, sigue sin estar claro si los líderes pueden lograr avances.

Poco después de la llegada de Xi a Washington, Bessent anunció en Fox News que ambas partes habían llegado a un acuerdo para extender la tregua comercial, forjada el año pasado en Corea del Sur. Indicó que es posible que Trump y Xi alcancen un acuerdo más amplio para enero o que simplemente decidan volver a extenderla.

Trump y Xi, desde luego, tienen incentivos para mantener viva la tregua.

El Partido Republicano de Trump enfrenta vientos en contra mientras intenta mantener el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato, que tendrán lugar en noviembre, y difícilmente puede permitirse una mayor disrupción económica. Mientras tanto, Xi navega una economía china irregular, en la que su economía interna tiene dificultades, mientras sus exportaciones de alta tecnología se mantienen fuertes.