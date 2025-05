Trump permite que Chevron conserve activos clave en Venezuela, pero la prohibición de importar petróleo se mantendrá

La administración de Trump permitirá que el gigante energético Chevron conserve su infraestructura clave en Venezuela, pero se mantiene firme en su prohibición de que la compañía con sede en Houston importe petróleo extraído de la dictadura izquierdista de Nicolás Maduro.

Chevron tenía hasta el martes para retirar todos sus activos del país sudamericano después de que el presidente Trump anunció en febrero que dejaría expirar una licencia de importación de la era Biden.

El nuevo acuerdo permitirá a la compañía mantener sus equipos valorados en aproximadamente 7 mil millones de dólares en Venezuela a través de una exención de sanciones estrictamente específica, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca.

“Se renegociará para que queden los equipos de Chevron, pero no (dinero) para Maduro, que era el tema”, dijo la fuente.

La exención, informada por primera vez durante el fin de semana por Bloomberg , permitirá a Chevron realizar tareas de mantenimiento esenciales, pero no permitirá la exploración energética, según varias fuentes.

Se reveló que el enviado especial a Venezuela, Ric Grenell, realizó lo que fuentes privilegiadas describieron como una maniobra desesperada para tratar de salvar la capacidad de Chevron de vender petróleo venezolano negociando la liberación de un detenido estadounidense para mostrarle a Trump que Maduro estaba dispuesto a cooperar.

Grenell tomó un avión privado a Antigua el 20 de mayo para recoger al ex detenido estadounidense Joe St. Clair, sin informar primero al Departamento de Estado ni a la Casa Blanca, según varias fuentes, y una de ellas afirmó que el enviado “sorprendió al presidente y a la Casa Blanca”.

Ahora que a Chevron se le ha permitido mantener sus activos en Venezuela, fuentes confidenciales dicen que Grenell planea seguir presionando a Trump para restaurar la capacidad de la compañía de importar el petróleo del país a Estados Unidos.

El plan del enviado, según múltiples fuentes, es “esperar” al secretario de Estado Marco Rubio, un acérrimo crítico de Maduro que asesoró a Trump sobre la exención, y presionar a la Casa Blanca para que permita que el petróleo fluya nuevamente una vez que el floridano ya no preste servicio en la administración.

Cuando se le preguntó sobre la supuesta intención de Grenell, una fuente cercana al presidente bromeó: “Esa es una larga espera”.

El viernes, las autoridades venezolanas arrestaron a decenas de opositores políticos de Maduro, incluido Juan Pablo Guanipa, un importante aliado de la líder opositora María Corina Machado , luego del anuncio de Rubio de que la licencia de Chevron efectivamente expiraría.

Anticipándose a su detención, Guanipa declaró que puede estar “injustamente preso, pero nunca derrotado” en un mensaje pregrabado difundido por el bando anti-Maduro después de su arresto.

“Hermanos y hermanas, si ven esto es porque he sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro”, dijo el ex primer vicepresidente del parlamento venezolano. “Durante meses, como muchos venezolanos, he estado escondido para proteger mi seguridad”.

Lamentablemente, mi tiempo en la clandestinidad ha llegado a su fin. A partir de hoy, formo parte de la lista de venezolanos secuestrados por la dictadura.

El domingo, el consejo electoral de Venezuela afirmó que el Partido Socialista Unido de Venezuela de Maduro había obtenido una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias y regionales, que habían sido boicoteadas por los partidos de oposición.

“Hoy fuimos testigos de un evento que intentó disfrazarse de elección, pero no logró engañar al país ni al mundo”, publicó en X Edmundo González, quien es reconocido por Estados Unidos y varios otros países como el ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024 .

Lo que el mundo presenció hoy fue un acto de valentía cívica. Una declaración silenciosa pero contundente de que el deseo de cambio, dignidad y futuro permanece intacto.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado se han mantenido oficialmente firmes en que Trump está en contra de continuar con la política de Biden de permitir a Chevron importar petróleo venezolano.

A principios de este año, el 47º presidente revocó todas las licencias para operar empresas con sede en Estados Unidos en Venezuela, expresando su frustración con Maduro, cuyo gobierno lo declaró ganador de las elecciones presidenciales del año pasado sin publicar los recuentos de votos ni proporcionar ninguna otra prueba.

“Por la presente, revertimos las concesiones que el corrupto Joe Biden le dio a Nicolás Maduro, de Venezuela, sobre el acuerdo de transacción petrolera, de fecha 26 de noviembre de 2022, y que también tiene que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela, que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro”, escribió Trump en Truth Social el 26 de febrero .

“Además, el régimen no ha estado transportando a los criminales violentos que envió a nuestro país (el viejo Estados Unidos) de regreso a Venezuela al ritmo rápido que había acordado”, agregó.

El 24 de marzo, el presidente redobló la apuesta y emitió una orden ejecutiva que imponía un arancel del 25% a cualquier país que importara petróleo venezolano.

Sin embargo, Grenell afirmó la semana pasada que Trump no busca un cambio de régimen en Caracas y que extendería la licencia de Chevron otros 60 días tras la disposición de Maduro de entregar St. Clair.

Poco después de esos comentarios, Rubio volvió a confirmar en una publicación en X que la licencia de Chevron expiraría el martes.

“Esta terminación cumple con la directiva del Presidente y corta los salvavidas financieros de un régimen que ha robado elecciones sistemáticamente, ha saqueado a su pueblo y se ha confabulado con nuestros enemigos”, dijo el Departamento de Estado el 19 de mayo.

“Trabajaremos para negar cualquier financiamiento que el régimen de Maduro utilice para oprimir al pueblo venezolano”.

El Departamento del Tesoro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la licencia limitada.