Trump advierte a Putin que está ‘jugando con fuego’ tras amargo intercambio sobre Ucrania

Donald Trump ha advertido que el presidente ruso Vladimir Putin está “jugando con fuego”, días después de que llamara al dictador “absolutamente loco” por los repetidos bombardeos de Ucrania.

“Lo que Vladimir Putin no se da cuenta es que si no fuera por mí, muchas cosas realmente malas ya habrían sucedido en Rusia, y quiero decir REALMENTE MALAS”, escribió Trump en Truth Social.

“¡Está jugando con fuego!”

Trump ha estado intentando negociar un acuerdo de paz con Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante meses, pero ha expresado una creciente frustración con ambos líderes.

“No sé qué demonios le pasó a Putin”, declaró Trump a la prensa el domingo. “Lo conozco desde hace mucho tiempo, siempre me he llevado bien con él, pero está lanzando cohetes a ciudades y matando gente, y no me gusta nada”.