Trump pesa sobre los republicanos ante las elecciones intermedias

La estrategia, el mensaje y los gastos del presidente han dejado al Partido Republicano en una situación difícil mientras los legisladores intentan escapar de sus bajos índices de aprobación. El presidente Donald Trump ofreció la semana pasada una cena en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca para un grupo de republicanos de la Cámara que corren mayor riesgo de perder sus escaños, y les prometió ponerse al frente de la difícil lucha del partido por mantener el Congreso.

Estaba con ellos “al 100 por ciento, hasta noviembre”, dijo Trump a las casi dos decenas de legisladores mientras cenaban hamburguesas de carne añejada de primera en mesas adornadas con ramos de rosas amarillas. El presidente dijo que viajaría a 35 distritos clave “para ver si podemos lograr que todos sean elegidos”. La escena encapsuló el aprieto en el que se han encontrado los legisladores del Partido Republicano al enfrentarse a un panorama político sombrío. No pueden desear a Trump, ya que necesitan la ayuda de sus enormes reservas financieras y una alta participación de su base para ganar sus campañas. Pero tampoco quieren que la elección sea un referendo sobre el presidente, cuya popularidad está en un mínimo histórico. Y hasta ahora, él ha mostrado poco apetito por enfocarse en las necesidades políticas de alguien más que no sean las suyas.

Dos meses antes de las elecciones intermedias, Trump y los republicanos que durante mucho tiempo han atado sus destinos políticos a él parecen tener propósitos opuestos mientras el partido lucha por mantener la Cámara de Representantes y el Senado en manos del Partido Republicano. Los republicanos trabajan para distanciarse de las decisiones impopulares del presidente Trump y, entretanto, este encabeza una llamativa convención en Dallas esta semana y ha dicho a los votantes: “Finjan, por favor, que estoy en la boleta”. Al tiempo que los candidatos se esfuerzan para demostrar que están enfocados en las preocupaciones de los estadounidenses comunes, el presidente pasa gran parte de su tiempo en Washington dedicado a la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, un arco de 76 metros y un campo de golf en un parque público junto al río Potomac. Mientras ellos se preparan para las costosas semanas finales de sus campañas, él apenas ha repartido casi nada de los casi un millardo de dólares que dice que su comité de acción política ha recaudado. “Este es mi dinero y yo lo controlo” , dijo Trump el viernes, e insinuó que gastaría entre 400 millones y 500 millones de dólares en “republicanos que consideran buenos” . Su operación política reportó el sábado que había hecho su primer gasto, para defender un escándalo del Senado en Texas. Pero más allá de eso, los republicanos han recibido poca información sobre cuándo o de dónde vendrá el dinero.

Por ahora, Trump parece estar enfocado principalmente en promoverse a sí mismo y aumentar su popularidad. El primer anuncio de televisión de 30 segundos emitido por su equipo político, el lanzamiento de una campaña publicitaria masiva después del Día del Trabajo, fue un claro ejemplo. Elogió al presidente como “la persona más dura y resiliente” y no hizo mención de los demócratas, las elecciones intermedias ni de ningún candidato republicano. Y cuando Trump convoque a los republicanos en Dallas este miércoles para la convención de mitad de mandato del partido —un evento de dos días sin precedentes—, el objetivo del festejo será elevar sus propios índices de aprobación y su imagen pública, y de paso los de los candidatos que sí aparecen en la boleta, según una persona involucrada en la organización. “El presidente me llamó dos noches antes del Día de Acción de Gracias el otoño pasado y dijo: 'Mike, tenemos que hacer una convención de mitad de mandato'”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. "Y yo dije: 'Eso no existe'. Y él dijo: 'Haz que existe'. De acuerdo. Así que vamos a hacer una convención de mitad de mandato".

'Un lastre' Muchos republicanos vulnerables se están manteniendo alejados de la convención de esta semana, y en su lugar han elegido pasar tiempo en campaña en sus estados y distritos. Y aunque algunos ven un beneficio en la reunión como una forma de recaudar dinero para el partido (los boletos cuestan 25 000 dólares, incluso para los legisladores), también les preocupa que resulte exactamente en lo que los candidatos más quieren evitar: convertir la elección en una conversación nacional sobre Trump. Después de 10 años de vincularse a Trump, los republicanos tienen poco margen de maniobra en torno a él. Candidatos en todos los niveles de la boleta han adoptado sus mentiras sobre las elecciones estadounidenses, mientras que pocos han roto públicamente con él en temas distintivos como recortes de gastos, aranceles o la guerra en Irán. Un portavoz de la Casa Blanca cuestionó que hubiera fisura alguna entre el presidente y su partido. “El presidente Trump es el líder inequívoco del Partido Republicano, quien está comprometido a mantener la mayoría de los republicanos en el Congreso.”, dijo Olivia Wales, la portavoz.

Pero algunos republicanos temen que el partido tenga pocos argumentos para la campaña después de dos años que han producido pocos logros legislativos y un calendario limitado en el Congreso que implicó semanas enteras en casa. Algunas de las decisiones de Trump, argumentan, han empeorado las cosas.

“Temo que los números del presidente sean un último difícil de superar”, dijo el representante por Nebraska Don Bacon, un republicano moderado que no se postula para la reelección en su distrito en disputa. "Me preocupa que hayamos perdido a muchos de nuestros votantes indecisos. En el Medio Oeste, los aranceles no son populares. Ucrania tiene un 70 por ciento en las encuestas: ¿por qué no estamos haciendo más por ellos? A los habitantes de Nebraska no les gusta el caos ni los insultos ni los maltratos a nuestros aliados" . Los republicanos confían, en cambio, en retratar a los demócratas como extremistas socialistas ya sí mismos como la alternativa sensata y sobria. (Un puñado de socialistas democráticos han ganado elecciones primarias este año, aunque es probable que sus números en el Congreso se mantengan en un solo dígito). Johnson, quien ha recaudado 135 millones de dólares en este ciclo, se ha apoyado fuertemente en ese contraste. “Imagina un escenario de pesadilla en el que estos demócratas insurgentes y marxistas toman el control del Congreso” , dijo Johnson la semana pasada mientras hacía campaña en Texas. “Le harían un juicio político al presidente en el primer día”.

Salen las apuestas, pero ¿cuándo? La mayor pregunta para los republicanos ha sido cuándo comenzará Trump a gastar los prodigiosos recursos de su operación política, si es que lo hará. El comité independiente de campaña de Trump, MAGA Inc., hasta ahora se ha mantenido casi por completo al margen y no ha comunicado sus aviones, ni siquiera en privado. Dos de los asesores políticos de Trump, James Blair, un exayudante de alto rango de la Casa Blanca, y Tony Fabrizio, un encuestador de larga trayectoria, dieron un informe a los senadores republicanos el mes pasado y dejaron una fuerte impresión de que el dinero llegaría de manera inminente, según dos personas que asistieron a la reunión privada y hablaron bajo condición de anonimato. Pero se ha gastado poco y algunos republicanos están cada vez más ansiosos de que las contiendas en Carolina del Norte y Georgia puedan estar quedando aún más fuera de su alcance.

Aparte de la nueva inversión en Texas, el único gasto del comité independiente que apoya a Trump este año fue el que hizo para impulsar a la senadora Darline Graham en las elecciones primarias republicanas del mes pasado en Carolina del Sur. El presidente puso en juego su reputación al respaldar a Graham, pero era poco probable que su resultado en un estado sólidamente republicano afectara las posibilidades de su partido de mantener el Senado.

Los asesores de Trump, dijeron personas familiarizadas con su forma de pensar, son reacciones a gastar su dinero cuando los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado aún no han vaciado sus propios arcos de campaña. Blair ha estado en contacto regular con sus contrapartes en las operaciones políticas de los líderes republicanos para elaborar estrategias sobre cómo usar de manera más efectiva los fondos del presidente en las elecciones intermedias. Pero ha habido algunas divisiones importantes. La decisión de Trump de respaldar a Ken Paxton, el fiscal general de Texas empañado por escándalos que derrotó al senador John Cornyn en unas primarias este año, enfureció al senador por Dakota del Sur John Thune, el líder de la mayoría, y otros republicanos que consideraron que hacía que ese estado fuera mucho más costoso de defensor para el partido. Thune prácticamente le ha rogado a Trump que invierta algunos de sus propios recursos en la contienda. El sábado, MAGA Inc. informó que había comenzado a hacerlo, al gastar 10 millones de dólares en publicidad televisiva y digital en Texas.

La separación es difícil Un puñado de republicanos vulnerables ha buscado crear cuidadosamente algo de distancia entre ellos y Trump. A diferencia de presidentes anteriores que se han ausentado cuando la política lo exigía, Trump no lo ha hecho fácil. El representante por Nueva York Mike Lawler emitió la semana pasada un anuncio digital en el que el presidente lo llama un “dolor en el trasero” por abogar por la derogación del límite a la deducción de impuestos estatales y locales. Pero Lawler también planea hablar en la convención.

El representante de Míchigan Tom Barrett compró anuncios en Facebook promocionando sus votos para limitar los poderes de guerra de Trump en Irán. Pero en julio, Trump celebró una mitin en su distrito y llamó al congresista al escenario junto a él. “Estoy orgulloso de estar contigo hoy” , dijo Barrett. Un puñado de otros republicanos, incluidos los candidatos del partido a gobernador de Georgia y Maine y varios que se postulan al Congreso, han eliminado discretamente fotos de Trump de los sitios web de sus campañas o han eliminado menciones a su respaldo, lo cual estaban felices de promover durante las contiendas primarias.