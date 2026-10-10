Trump pide cambiar de presidente en Ucrania y lanza nuevo ataque a Zelenski

Donald Trump advirtió severamente al presidente de Ucrania, Zelenski, exigiendo que detenga de inmediato las incursiones militares contra las instalaciones de combustible en territorio ruso. Durante un encuentro con la prensa, el mandatario estadounidense expresó con firmeza: “ Más le vale que pare de una maldita vez”.

Trump reveló que ya le había pedido previamente a Zelenski no atacar las refinerías. Según explicó el líder de Estados Unidos, estas agresiones directas contra el suministro de diésel generan consecuencias negativas en todo el mundo y complican el escenario internacional.

PREOCUPACIÓN POR EL IMPACTO GLOBAL EN EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES

Los ataques ucranianos afectaron directamente la producción de diésel, lo que encendió las alarmas de la administración en Washington. Trump insiste en que perjudicar la infraestructura energética de Rusia genera un problema global que termina golpeando la economía y el abastecimiento de combustible de otros países.

Esta postura coincide con los esfuerzos de la Casa Blanca por estabilidad, tras acusar al gobierno ucraniano de ignorar los acuerdos previos y continuar con los bombardeos a plantas de procesamiento. Para Trump, la prioridad debe ser detener las acciones que encarezcan la energía en los mercados internacionales.