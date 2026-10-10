Trump pide cambiar de presidente en Ucrania y lanza nuevo ataque a Zelenski

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    Trump pide cambiar de presidente en Ucrania y lanza nuevo ataque a Zelenski
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos, junto a Zelenski, presidente de Ucrania. X

El mandatario estadounidense acusa al líder ucraniano de rechazar pactos para acabar la guerra tras criticar el acuerdo de diésel con Rusia.

Donald Trump advirtió severamente al presidente de Ucrania, Zelenski, exigiendo que detenga de inmediato las incursiones militares contra las instalaciones de combustible en territorio ruso. Durante un encuentro con la prensa, el mandatario estadounidense expresó con firmeza: Más le vale que pare de una maldita vez”.

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Trump reveló que ya le había pedido previamente a Zelenski no atacar las refinerías. Según explicó el líder de Estados Unidos, estas agresiones directas contra el suministro de diésel generan consecuencias negativas en todo el mundo y complican el escenario internacional.

PREOCUPACIÓN POR EL IMPACTO GLOBAL EN EL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES

Los ataques ucranianos afectaron directamente la producción de diésel, lo que encendió las alarmas de la administración en Washington. Trump insiste en que perjudicar la infraestructura energética de Rusia genera un problema global que termina golpeando la economía y el abastecimiento de combustible de otros países.

Esta postura coincide con los esfuerzos de la Casa Blanca por estabilidad, tras acusar al gobierno ucraniano de ignorar los acuerdos previos y continuar con los bombardeos a plantas de procesamiento. Para Trump, la prioridad debe ser detener las acciones que encarezcan la energía en los mercados internacionales.

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TENSIONES ENTRE AMBAS NACIONES

La relación entre Washington y Kiev atraviesa un momento delicado a raíz de las duras declaraciones del presidente estadounidense. Ucrania sostiene que ataca la infraestructura rusa para frenar los ingresos que financian la guerra, mientras que Estados Unidos exige detener esas operaciones para no desestabilizar el mercado energético mundial.

Asimismo, el propio gobierno de Ucrania defendió la legitimidad de su líder y rechazó de forma tajante las declaraciones de Trump sobre un nuevo presidente. El Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano destacó que Zelenski cuenta con el apoyo de la ciudadanía y mantiene la defensa firme de la soberanía nacional.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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