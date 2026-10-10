Mueren 17 personas en Ucrania por ataques rusos tras acuerdo de Trump con Putin sobre diésel

La lista de víctimas mortales causadas por el impacto de las bombas aéreas rusas en edificios residenciales en Zaporiyia incluía a tres menores, informó el sábado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Al menos 18 personas más resultaron heridas en el ataque.

Al menos 17 personas murieron en la región ucraniana de Zaporiyia por ataques rusos, reportaron las autoridades el sábado, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo para comprar diésel a Moscú que, según Kiev, ayudará a financiar la guerra del Kremlin en Ucrania .

Rusia y Ucrania están enfrascadas en una guerra aérea de largo alcance mientras sus ejércitos permanecen prácticamente estancados en la línea del frente, más de 4 años y medio después del inicio de la invasión a gran escala lanzada por Moscú. Ucrania tiene dificultades para contrarrestar los crecientes bombardeos rusos que han matado a más de 60 personas en los últimos cuatro días.

Trump dijo el viernes que había cerrado un acuerdo para obtener diésel de Rusia, un giro sorprendente tras años de presión de Washington a Moscú por su guerra con Ucrania y un intento de controlar los altos precios del combustible antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

MALESTAR EN KIEV POR ACUERDO

“Hoy, Rusia expresó su agradecimiento por el levantamiento de sanciones a las exportaciones de diésel lanzando cinco bombas planeadoras sobre edificios residenciales en Zaporiyia”, escribió el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, el sábado en X.

El mandatario ucraniano señaló que los ataques muestran que Moscú interpreta “cualquier relajación de la presión como que puede seguir luchando, como que puede seguir lanzando bombas sobre las ciudades”.

“La elección de Rusia es la guerra”, dijo Zelenskyy en una publicación posterior en Telegram, tras ataques con drones contra instalaciones energéticas y una ofensiva con misiles balísticos contra Kiev. Afirmó que cada mil millones de dólares adicionales que Rusia gane por exportaciones ayudaría a pagar componentes de armas, mejoras de drones, producción de misiles y el reclutamiento de mercenarios, y que Moscú solo estaría listo para detenerse cuando su capacidad de luchar disminuyera.

Con el acuerdo del diésel, Moscú recibió “señales de que aparentemente es permisible seguir atacando. Y esto necesita corregirse”, dijo, instando a Estados Unidos, Europa y otros socios a limitar la capacidad de Rusia para librar la guerra.

Zelenskyy sostuvo que Ucrania prepara reuniones y coordina iniciativas para contrarrestar los ingresos adicionales que Rusia recibirá por el acuerdo del diésel, y dijo que habló con el presidente francés Emmanuel Macron sobre reforzar las defensas aéreas, advirtiendo de un mayor riesgo de nuevos ataques con misiles en los próximos días.

En un mensaje en X, apuntó que había hablado sobre los últimos acontecimientos con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y señaló que, en los próximos días, recibirán munición para los F-16 que utilizan para interceptar drones Shahed.

Trump mantuvo una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la que se suponía que abordarían un presunto caso de peste en Rusia.

En cambio, el mandatario estadounidense anunció el viernes que Moscú suministrará inmediatamente más de 300 mil toneladas de diésel, seguidas de otras 500 mil en noviembre y de un millón de toneladas “inmediatamente después”. Rusia entregará otros 3 millones de toneladas “en un corto período de tiempo” más tarde, escribió.

En Kiev, varias personas se congregaron en un monumento en honor a los soldados caídos en la Plaza de la Independencia y recibieron el acuerdo con una mezcla de enfado y resignación.

“Trump ha vuelto a mostrar su verdadera cara”, dijo Oleksandr Petrenko, de 26 años. “No le importó la situación, los bombardeos ni la destrucción de nuestras casas. Lo único que le interesa es el petróleo o los precios del combustible y cuánto tienen que pagar los estadounidenses”.