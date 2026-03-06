Trump pone en la mira a Cuba, asegura que el Gobierno ‘va a caer muy pronto’

Internacional
/ 6 marzo 2026
    Trump pone en la mira a Cuba, asegura que el Gobierno ‘va a caer muy pronto’
    Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, durante una conferencia de prensa en La Habana, Cuba. EFE/Presidencia de Cuba

Según el mandatario estadounidense, los cubanos “quieren llegar a un acuerdo”, actualmente las negociaciones han sido llevadas acabo por su secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio

WASHINGTON.- En una entrevista que Trump, concedió a CNN, el mandatario estadounidense fue tajante al precisas que el gobierno de Cuba caerá “muy pronto” y aseguró que La Habana tiene “muchísimas ganas” de negociar con Washington.

“Cuba caerá muy pronto, por cierto, no relacionado (con el tema en discusión), pero Cuba también caerá. Están deseando llegar a un acuerdo”, explicó a Dana Bash de CNN en una entrevista vía telefónica.

TE PUEDE INTERESAR: El ataque a Irán aumenta el temor en Cuba, ya bajo presión de EU

En una entrevista entorno a la operación militar lanzada por EU e Israel en contra de Irán, Trump reiteró en que la isla sería su próximo blanco tras la “exitosa” campaña en el país persa, misma que hoy llega a su séptimo día y en cuyos ataques iniciales perdió la vida el líder supremo iraní, Alí Jameneí, así como una gran parte de su cúpula.

“Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a Marco (Rubio) con eso y veremos cómo funciona. Estamos muy concentrados en esto ahora mismo. Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está lista después de 50 años”, prosiguió el mandatario republicano.

“Llevo 50 años observándolo, y me ha caído en las manos gracias a mí. Ha caído, pero al fin y al cabo ha caído en mis manos. Y lo estamos haciendo muy bien. Y lo estamos haciendo muy bien”, detallo Trump a Bash.

Ayer jueves, el presidente advirtió que La Habana está “desesperada” por llegar a un un acuerdo con su Administración de forma inmediata, por lo que precisó que “solo es cuestión de tiempo” de que pongan su mirada hacia este país caribeño.

Así también el mandatario estadounidense expresó ayer jueves, en entrevista concedida a Politico, que la caída de Cuba sería “la cereza del pastel” de después del operativo de realizado en el mes de enero en el que Estados Unidos logró capturar al ahora depuesto expresidente Nicolás Maduro, y elmás cercano aliado de La Habana.

Trump ha puesto como ejemplo la colaboración “maravillosa” con el Gobierno interino de la chavista Decly Rodríguez, con el que Washington anunció este jueves que restablecerá relaciones después de décadas de alejamiento.

Durante las últimas semanas, medios estadounidenses han informado sobre contactos entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y un nieto del expresidente cubano Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

En referencia a su Secretario de Estado, Trump dijo a Bash que “está haciendo un trabajo, y el próximo será: queremos ocuparnos de esa Cuba especial”; concluyendo que “está esperando. Pero dice: ‘Terminemos con esto primero’. Podríamos hacerlo todo a la vez, pero ocurren cosas malas. Si observamos a los países a lo largo de los años, vemos que si lo hacemos todo demasiado rápido ocurren cosas malas. No vamos a permitir que nada malo le pase a este país”.

Con información de la Agencia de Noticias EFE y CNN.

