Trump querría ‘quedarse con el petróleo’ de Irán, pero el pueblo de EU prefiere el fin de la guerra

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Internacional
/ 6 abril 2026
    Trump querría ‘quedarse con el petróleo’ de Irán, pero el pueblo de EU prefiere el fin de la guerra
    Aunque las autoridades de Irán no han ofrecido un balance oficial de muertos en lo que va de guerra, HRANA ha notificado más de 3 mil 400 fallecidos, entre ellos más de mil 500 civiles. ESPECIAL.

Trump amenazó este domingo de nuevo a Irán con desatar ‘el infierno’ si no reabren el estrecho de Ormuz antes del martes

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que le gustaría “quedarse con el petróleo” de Irán, pero que los estadounidenses prefieren que la guerra termine.

“Quedarme con el petróleo, porque está ahí para tomarlo. Lamentablemente, el pueblo estadounidense desearía vernos regresar a casa”, afirmó el mandatario en los jardines de la Casa Blanca al ser preguntado sobre qué opción elegiría ahora mismo sobre la guerra contra la república islámica.

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“Si dependiera de mí, tomaría el petróleo, me lo quedaría y ganaría muchísimo dinero”, insistió Trump en un acto relacionado con el Lunes de Pascua que se ha celebrado horas antes de que tenga programado comparecer ante la prensa para hablar sobre la contienda, incluido el ultimátum que ha dado a Irán y que ha extendido hasta las 20.00 hora local del martes (0.00 GMT).

El mandatario dio un ultimátum para que Teherán abra el paso a los barcos en el estrecho, o de lo contrario atacaría las centrales eléctricas y los puentes de Irán.

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!!”, escribió en su red social Truth Social Trump, que a su vez ha indicado que sería posible un acuerdo con Teherán antes del martes.

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