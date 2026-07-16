Trump reanuda controles de tráfico de ICE, tras protestas por tiroteos en contra de migrantes

Después del caso de Lorenzo Salgado Araujo, migrante indocumentado baleado por ICE, las protestas en contra de la agencia federal avivaron, tanto en Houston, donde ocurrió el incidente, como en otras regiones de Estados Unidos.

El 16 de julio, tras las protestas en contra de ICE en diferentes puntos de Estados Unidos, la administración presidencial de la Casa Blanca ha decidido retomar las redadas antimigratorias.

Sin embargo, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró que los controles de tráfico, manejados por ICE, seguirán siendo implementados para el control antimigratorio de la política de Donald Trump.

‘El Departamento de Seguridad Nacional ha impartido instrucciones verbales a todas las oficinas regionales del país para que sigan los controles a vehículos’ aseguró Leavitt.

Las declaraciones de Leavitt concuerdan con la postura del presidente Trump, con respecto a los puntos de control que implementa ICE en sus redadas. Él también negó que se pondría en pausa dicha táctica. Según la administración presidencial de Trump, ‘el Departamento de Seguridad Nacional cree que las detenciones de vehículos son una herramienta necesaria para que los agentes del ICE continúen con su campaña de deportación de los peores delincuentes extranjeros indocumentados de nuestro país’.

Se esclareció, por parte de la Casa Blanca, que la ausencia de cámaras corporales para los agentes de ICE se debe a los bloqueos presupuestales de la oposición demócrata. Sin embargo, se aclaró que se habrán incorporado los dispositivos en más de la mitad de centros de ICE en los Estados Unidos. Aseveró que pronto se incorporarán en el resto de los centros.