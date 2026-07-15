CNDH condena muerte de mexicanos bajo custodia del ICE y exige investigaciones y justicia

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el fallecimiento de personas migrantes mexicanas ocurrido durante operativos y mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), y solicitó que los casos sean investigados para esclarecer responsabilidades y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. A través de un pronunciamiento, el organismo nacional manifestó su preocupación por las estrategias de política migratoria implementadas por Estados Unidos y sostuvo que estos hechos involucran derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la salud, el debido proceso y el trato digno de las personas migrantes.

CNDH PIDE INVESTIGACIONES IMPARCIALES Y TRANSPARENTES La Comisión señaló que la protección de los derechos humanos de las personas migrantes constituye una obligación internacional que debe respetarse en todo momento, sin importar la nacionalidad o la situación migratoria de quienes se encuentren bajo custodia de un Estado. En ese contexto, se pronunció a favor de que se realicen investigaciones prontas, imparciales, independientes y transparentes que permitan determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familiares. Asimismo, destacó que toda pérdida de vida ocurrida bajo custodia de un Estado debe investigarse con el máximo rigor y transparencia.

SOLICITA FORTALECER LA ASISTENCIA CONSULAR La CNDH reconoció la importancia de que el Estado mexicano continúe brindando asistencia y protección consular a las personas privadas de la libertad por motivos migratorios, así como acompañamiento jurídico y humanitario a sus familias. Indicó que estas acciones deben priorizar la defensa de los derechos humanos y asegurar el acceso efectivo a mecanismos de reparación integral del daño para las víctimas indirectas. Además, hizo un llamado a las autoridades consulares y de procuración de justicia para atender de manera expedita estos casos y garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la asistencia a los familiares de las personas fallecidas.

ADVIERTE RIESGOS DE POLÍTICAS MIGRATORIAS RESTRICTIVAS En su posicionamiento, la Comisión sostuvo que la movilidad humana debe abordarse desde una perspectiva centrada en los derechos humanos y no únicamente bajo enfoques de seguridad o control fronterizo. Añadió que las personas migrantes conservan la titularidad de sus derechos humanos independientemente de su condición jurídica y, por ello, no deben ser objeto de tratos incompatibles con los estándares internacionales de protección. La CNDH expresó preocupación porque las políticas de deportación masiva y el endurecimiento de los controles fronterizos pueden incrementar el riesgo de violaciones a derechos humanos, entre ellas la separación familiar, la detención arbitraria prolongada, la tortura, los tratos crueles o degradantes e incluso la pérdida de la vida. LLAMA A CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES El organismo nacional señaló que resulta indispensable activar los instrumentos internacionales que protegen el derecho a la vida, prohíben los tratos inhumanos o degradantes y obligan a los Estados a garantizar la integridad física y mental de todas las personas bajo custodia. Consideró que el cumplimiento de estos compromisos fortalece el Estado de derecho, la cooperación bilateral y la protección efectiva de la población migrante. También indicó que la detención por motivos migratorios debe ajustarse a los principios de legalidad, justicia y proporcionalidad, garantizando condiciones adecuadas de alojamiento, acceso oportuno a servicios médicos, comunicación con familiares y una representación consular efectiva.

REITERA COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró su compromiso con la defensa, promoción, observancia y protección de los derechos humanos de las personas mexicanas dentro y fuera del territorio nacional. El organismo expresó su solidaridad con las familias de los connacionales fallecidos y afirmó que estos hechos representan un imperativo ético y jurídico que requiere la actuación inmediata de las autoridades involucradas, así como la cooperación entre ambos países para prevenir que situaciones similares vuelvan a ocurrir.