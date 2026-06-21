Trump renueva llamado de intervención militar tras tiroteos que dejaron siete muertos en Chicago

CHICAGO. Luego de que una oleada de tiroteos en Chicago provocaran al menos 38 heridos y siete muertos desde el pasado viernes, el presidente Donald Trump renovó su llamado a una intervención militar en la tercera ciudad más grande del país.

Fue el domingo que Trump escribió en Truth Social el domingo por la mañana: “¿Por qué el gobernador Pritzker no me llama para pedir ayuda? Podría convertir a Chicago en una ciudad segura en UN MES; en UN AÑO, sería una de las más seguras!!!”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Si no lo hacen, volveremos a atacar’, advierte Trump e Irán suspende conversaciones durante negociaciones en Suiza

Por su parte la oficina del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, un posible aspirante demócrata a la presidencia en 2028 que ha rechazado repetidamente los llamados de Trump a una intervención militar, no respondió a una solicitud de comentarios.

Aunque al momento los datos del Departamento de Policía de Chicago muestran un leve aumento de los incidentes de tiroteos en comparación con la primera mitad del año pasado, las tasas de delitos violentos en general han disminuido en la ciudad en los últimos años, en paralelo con las tendencias nacionales.

Cabe destacar que entre las personas que perdieron la vida desde el viernes figuran un joven de 21 años que recibió un tiro en el pecho el domingo, un joven de 18 años que recibió un tiro en la axila el sábado por la noche y un hombre de 50 años baleado en el pecho el viernes.

Asimismo al menos 12 personas de una multitud en una calle de Chicago sufrieron heridas de bala el viernes por la noche después de que una camioneta SUV se detuvo y dos personas en su interior comenzaron a disparar, informó la policía.

Los ocho hombres y cuatro mujeres del grupo tenían entre 17 y 47 años. Los atendieron en cuatro hospitales. La policía indicó que otro hombre sufrió lesiones de naturaleza desconocida y rechazó atención médica.

Al momento las ciudades de Nueva Orleans, Washington, D.C., y Memphis, Tennessee, mismas que son gobernadas por el partido demócrata, mantienen tropas militares para controlar la seguridad, situación que se generó desde el segundo mandato de Trump

Fue el pasado viernes que el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, dieron la bienvenida a los primeros visitantes a su centro presidencial en el South Side.

“Lo que debió ser una noche de celebración y reflexión comunitaria por Juneteenth quedó destrozado por un horrible acto de violencia”, escribió el sábado en X el alcalde Brandon Johnson. “Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus seres queridos”. “La violencia no tiene lugar en nuestra ciudad, y los responsables rendirán cuentas”, agregó.