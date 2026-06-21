Trump renueva llamado de intervención militar tras tiroteos que dejaron siete muertos en Chicago

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Trump renueva llamado de intervención militar tras tiroteos que dejaron siete muertos en Chicago
    Durante el segundo gobierno de Trump, se han desplegado tropas de la Guardia Nacional en misiones de combate al crimen en ciudades gobernadas por demócratas. AP

Información preliminar compartida por la policía indica que ha habido al menos dos docenas de incidentes con disparos desde el viernes por la tarde

CHICAGO. Luego de que una oleada de tiroteos en Chicago provocaran al menos 38 heridos y siete muertos desde el pasado viernes, el presidente Donald Trump renovó su llamado a una intervención militar en la tercera ciudad más grande del país.

Fue el domingo que Trump escribió en Truth Social el domingo por la mañana: “¿Por qué el gobernador Pritzker no me llama para pedir ayuda? Podría convertir a Chicago en una ciudad segura en UN MES; en UN AÑO, sería una de las más seguras!!!”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Si no lo hacen, volveremos a atacar’, advierte Trump e Irán suspende conversaciones durante negociaciones en Suiza

Por su parte la oficina del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, un posible aspirante demócrata a la presidencia en 2028 que ha rechazado repetidamente los llamados de Trump a una intervención militar, no respondió a una solicitud de comentarios.

Aunque al momento los datos del Departamento de Policía de Chicago muestran un leve aumento de los incidentes de tiroteos en comparación con la primera mitad del año pasado, las tasas de delitos violentos en general han disminuido en la ciudad en los últimos años, en paralelo con las tendencias nacionales.

Cabe destacar que entre las personas que perdieron la vida desde el viernes figuran un joven de 21 años que recibió un tiro en el pecho el domingo, un joven de 18 años que recibió un tiro en la axila el sábado por la noche y un hombre de 50 años baleado en el pecho el viernes.

Asimismo al menos 12 personas de una multitud en una calle de Chicago sufrieron heridas de bala el viernes por la noche después de que una camioneta SUV se detuvo y dos personas en su interior comenzaron a disparar, informó la policía.

Los ocho hombres y cuatro mujeres del grupo tenían entre 17 y 47 años. Los atendieron en cuatro hospitales. La policía indicó que otro hombre sufrió lesiones de naturaleza desconocida y rechazó atención médica.

Al momento las ciudades de Nueva Orleans, Washington, D.C., y Memphis, Tennessee, mismas que son gobernadas por el partido demócrata, mantienen tropas militares para controlar la seguridad, situación que se generó desde el segundo mandato de Trump

Fue el pasado viernes que el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, dieron la bienvenida a los primeros visitantes a su centro presidencial en el South Side.

“Lo que debió ser una noche de celebración y reflexión comunitaria por Juneteenth quedó destrozado por un horrible acto de violencia”, escribió el sábado en X el alcalde Brandon Johnson. “Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus seres queridos”. “La violencia no tiene lugar en nuestra ciudad, y los responsables rendirán cuentas”, agregó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inseguridad
Muertes
Gobierno

Localizaciones


Chicago

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
En México se mantienen licencias de paternidad por solo cinco días, muy lejos de lo que se tiene en otros países.

Se rezaga Coahuila en licencias de paternidad; plantean ampliación para reducir desigualdad
El ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, detalla conversaciones sobre los temores de AMLO por la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

Teme AMLO que hable ‘El Mayo’, afirma el ex embajador de EU, Ken Salazar
Las dirigencias del magisterio disidente concretaron el repliegue de los contingentes estatales tras suscribir minutas con las dependencias federales.

Anuncia CNTE retiro; amaga con volver a CDMX con más fuerza
A 25 años de que se celebró la primera Marcha de la Diversidad en Monterrey, este sábado se volvieron a llenar de colores las calles de la ciudad para recordar que la lucha por la igualdad de comunidad LGBTQI+.

Llenan de colores a Monterrey con la celebración de la 25 Marcha de la Diversidad
Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas altas. A su vez, se prevé que la onda tropical número 8 deje de afectar a México al final del día.

Dos ondas tropicales provocarán lluvias con descargas eléctricas y granizo; ola de calor continúa
Daichi Kamada, Ayase Ueda, Junya Ito y la presión colectiva marcaron una noche histórica que reforzó sus aspiraciones en el Grupo F del Mundial 2026.

Japón convierte a Monterrey en territorio samurái en el histórico juego 1000 del Mundial
En distintos puntos de la ciudad se registraron encharcamientos y cierres preventivos de circulación debido a la intensidad de las precipitaciones.

Lluvias dejan saldo blanco en Saltillo; registran inundaciones, vehículos varados y afectaciones menores
Rumores. La posible reconciliación entre Taylor Swift y Blake Lively vuelve a colocarlas en el centro de la conversación mediática antes de la boda

¿La invitará a la boda? Especulan reconciliación entre Taylor Swift y Blake Lively