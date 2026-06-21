‘Si no lo hacen, volveremos a atacar’, advierte Trump e Irán suspende conversaciones durante negociaciones en Suiza

Qatar anunció este domingo el inicio de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, con presencia de los mediadores qataríes y de Pakistán, en Bürgenstock, Suiza, para abordar la aplicación del memorando de 14 puntos firmado el miércoles entre las partes en conflicto con el que poner fin al conflicto. El canal de televisión suizo RTS también ha dado por iniciadas las negociaciones EU-Irán, sin dar detalles.

Según informó el ministerio de Exteriores qatarí en un comunicado, “El Estado de Qatar, en su calidad de mediador, anuncia el inicio de la Cumbre del Lago de Lucerna y la primera reunión del Comité de Alto Nivel con la participación de representantes de los EU, la República Islámica de Irán y los dos países mediadores, el Estado de Qatar y la República Islámica de Pakistán”.

La nota, difundida en la cuenta del citado departamento en X (antes Twitter), destacó “la esperanza (de Qatar) de que estas reuniones conduzcan a un acuerdo integral y duradero que aborde todos los aspectos contemplados en el memorando de entendimiento”. El portavoz de Exteriores del país del golfo Pérsico, Majed al Ansari, aclaró que “se han conformado grupos técnicos y tecnológicos especializados para negociar los términos del acuerdo final, que abarcará todos los aspectos del memorando de entendimiento”, según la nota. “Asimismo, se han establecido grupos de seguimiento para supervisar la implementación del memorando y monitorear el progreso hacia la conclusión del acuerdo final”, añadió Al Ansari, tras destacar que “esto refleja el compromiso de todas las partes de proceder en el proceso de negociación de buena fe, con el objetivo de alcanzar un acuerdo integral y sostenible”. NEGOCIACIONES IRÁN-EU Las delegaciones de Estados Unidos e Irán, lideradas por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el jefe negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, se encuentran ya en el complejo de montaña de Bürgenstock, encabezando las delegaciones de sus respectivos países, para abordar la aplicación del memorando. Las delegaciones de los países mediadores, Qatar y Pakistán, lideradas por el primer ministro y ministro de Exteriores qatarí, Mohamed bin Abdulrahmán, y el primer ministro y jefe del Estado Mayor pakistaní, Shebaz Shari, y el mariscal de campo Asim Munir, respectivamente, también están en ese complejo turístico situado a orillas del lago de Lucerna, cerrado al tráfico y rodeado de medidas de seguridad. El portavoz qatarí aseguró que su país, “como uno de los mediadores, seguirá trabajando con la República Islámica de Pakistán y todas las partes implicadas para crear un entorno positivo que permita que las negociaciones alcancen sus objetivos, basándose en su firme convicción de que el diálogo y la diplomacia representan la mejor manera de abordar los conflictos y resolver las disputas”. En este contexto, hizo hincapié en el apoyo brindado por otros países que asesoran a la mediación, en alusión sobre todo al llamado Cuarteto, que forman Arabia Saudí, Turquía y Egipto junto a Pakistán, cuyos ministros de Exteriores se reúnen este mismo domingo en El Cairo de cara a la ronda de negociaciones en Bürgenstock.

TRUMP AMENAZA A IRÁN DURANTE NEGOCIACIONES El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este domingo a Irán que impida “de inmediato que sus agentes a sueldo en Líbano causen problemas” o las fuerzas estadounidenses reanudarán los ataques. “Si no lo hacen (impedir que sus agentes causen problemas en Líbano), volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!”, escribió el mandatario en su red Truth Social. El mensaje de Trump se produce mientras se llevan a cabo negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la ofensiva en Medio Oriente y en las que, según el vicepresidente estadounidense se han registrado “grandes avances”.

Vance, que encabeza la delegación estadounidense, afirmó que además de haber logrado grandes avances en las últimas horas, esperaba conseguir “progresos adicionales en el tiempo previsto para las conversaciones”. El vicepresidente hizo estas declaraciones en una comparecencia ante la prensa junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su homólogo de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán, que actúan como mediadores. Además en una entrevista con Fox News, Trump advirtió a Teherán sobre el cierre del estrecho de Ormuz afirmando que si eso ocurre “ya no tendrían país e incluso ni siquiera podrían regresar al suyo” en una aparente referencia al equipo negociador iraní. E IRÁN SUSPENDE CONVERSACIONES Irán ha interrumpido este domingo las conversaciones con Estados Unidos en Suiza tras las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense contra la República Islámica, informó la agencia IRNA. “La delegación de la República Islámica de Irán abandonó el lugar de las negociaciones” reportó el medio oficial del gobierno iraní explicando que la decisión responde a las amenazas de Trump en medio de las negociaciones que mantenían las partes este domingo en Bürgenstock.

De acuerdo con IRNA, la delegación iraní interrumpió las conversaciones con Estados Unidos que se realizaban con mediación de Qatar y Pakistán y abandonaron la sede de negociaciones tras una reunión con el intermediario qatarí. Previamente el presidente del Parlamento y jefe del equipo negociador de Irán Mohamad Baqer Qalibaf restó importancia a las amenazas de tomar el control del estrecho en el futuro y aseguró que las Fuerzas Armadas de Irán están preparadas para responder a cualquier acción de Washington. El dirigente iraní advirtió además a Washington de que “será mejor que cuiden sus declaraciones” y sostuvo que “por mucho que hablen somos nosotros quienes actuamos”. (Con información de EFE)

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