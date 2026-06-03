Trump respalda a un candidato presidencial de derecha en Colombia

Por: Annie Correal El presidente Donald Trump se metió en las elecciones presidenciales de Colombia el martes por la noche al respaldar enérgicamente a un candidato de derecha, en lo que ha sido una pauta de inclinar la balanza de las elecciones en el extranjero durante su segundo mandato. En una publicación en Truth Social, Trump felicitó a Abelardo de la Espriella, quien pasó a una segunda vuelta en junio tras las elecciones del domingo, en la que se enfrentará a un candidato del partido del actual presidente de izquierda, Gustavo Petro.

“Los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos”, escribió Trump en una publicación llena de elogios hacia De la Espriella, a quien se refirió por su apodo de campaña, “El Tigre”. “Debido a sus tremendos logros en la vida y a su apoyo político hacia mí, personalmente, es para mí un honor dar a Abelardo mi completo y total respaldo”. Trump, cuyo apoyo a líderes afines ha contribuido a alimentar una ola derechista en América Latina, también calificó al rival del candidato en la segunda vuelta, Iván Cepeda, de “marxista de izquierda radical”.

La campaña de Cepeda dijo que no tenía una respuesta inmediata. El martes por la noche, De la Espriella agradeció a Trump su “apoyo decidido” y prometió fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Colombia “como nunca antes”. “Es fundamental entender que los Estados Unidos de Norteamérica son determinantes para combatir el crimen, el narcoterrorismo y poder liberar a Colombia de una vez de tanto dolor y de tanta violencia”, dijo en una entrevista con un medio de comunicación colombiano. Un apoyo del presidente estadounidense, que en el pasado era casi impensable, se ha convertido en un comodín en las elecciones de la región. El año pasado, Trump apoyó a un candidato de derecha en las elecciones de Honduras, quien resultó vencedor. También apoyó al partido del presidente argentino, Javier Milei, en unas elecciones intermedias decisivas. El candidato elegido por Trump en Colombia es un abogado penalista de 47 años que nunca ha ocupado un cargo público. Tras pasar gran parte de su carrera en Florida y, más recientemente, en Florencia, Italia, De la Espriella regresó a Colombia el año pasado para presentarse al cargo más alto de su país. Se ha presentado como una persona ajena a la política, en la línea de Trump, un eficiente recortador de costos, como Milei, y de tendencias duras en materia de seguridad, similar al salvadoreño Nayib Bukele. Ese mensaje ha resultado potente para una población alarmada por el resurgimiento del conflicto armado y el aumento de la violencia y el crimen organizado. De la Espriella se alzó en las postrimerías de la campaña —con un mensaje que también giraba en torno a los valores tradicionales y a la derrota de la izquierda—, y superó a una candidata del poder tradicional de la derecha que había contado con el apoyo de algunos de los políticos más poderosos de Colombia. De la Espriella obtuvo más del 43 por ciento de los votos en las elecciones del domingo, unos pocos puntos porcentuales más que Cepeda. Como ninguno de los dos candidatos superó el 50 por ciento de los votos, volverán a enfrentarse el 21 de junio. Cepeda, de 63 años, un senador solemne más conocido por su defensa de las víctimas del conflicto armado colombiano, hizo una campaña mucho menos llamativa que De la Espriella. Pero los expertos afirman que se ha visto impulsado por el apoyo de los votantes a Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, y por sus esfuerzos para abordar la pobreza y representar a grupos históricamente marginados. Ambos pertenecen al partido Pacto Histórico.

De la Espriella, quien en su día presumió de un fastuoso estilo de vida en el extranjero, ha sido objeto de escrutinio por parte de periodistas colombianos en el pasado sobre el origen de su fortuna y sus vínculos con clientes colombianos envueltos en polémicas. El más flagrante de ellos es Alex Saab, magnate multimillonario e intermediario de Nicolás Maduro, el dirigente venezolano capturado por Estados Unidos. Los fiscales estadounidenses acusaron a Saab de lavar millones de dólares destinados a los pobres de Venezuela. A medida que De la Espriella subía en las encuestas, se ganaba el respaldo de legisladores republicanos estadounidenses de la derecha, desde la representante por Florida Maria Elvira Salazar, hasta el senador por Ohio Bernie Moreno. El martes, antes de que Trump publicara su rotundo apoyo a De la Espriella, Moreno mantuvo una llamada con periodistas en la que dijo que funcionarios estadounidenses habían “investigado” a De la Espriella y lo habían encontrado “impecable”.