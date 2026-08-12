‘Barbie 2’ en riesgo: Warner y el equipo de Greta Gerwig no logran llegar a un acuerdo

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    ‘Barbie 2’ en riesgo: Warner y el equipo de Greta Gerwig no logran llegar a un acuerdo
    Futuro. Margot Robbie y Ryan Gosling podrían volver a interpretar a Barbie y Ken si Warner Bros. logra cerrar un acuerdo con el equipo creativo. FOTO: ARCHIVO

Más de seis propuestas habrían sido rechazadas por Greta Gerwig, Margot Robbie y Ryan Gosling, quienes buscan mejores condiciones económicas para regresar a la franquicia

Todo parecía miel sobre hojuelas tras el anuncio de la secuela del live action de ‘Barbie’, que protagonizó Margot Robbie bajo la dirección de Greta Gerwig. Sin embargo, el tiempo avanza y, con solo cuatro meses que tiene Warner Bros. sobre los derechos de la marca, se ve lejano un acuerdo para realizar la segunda parte de la famosa muñeca de Mattel.

De acuerdo con Variety, la historia está más cerca que nunca de ser archivada, ya que Warner Bros. supuestamente ya hizo más de seis ofertas a Greta Gerwig, Margot Robbie y Ryan Gosling, todas las cuales han sido rechazadas.

Y es que la película podría ser una realidad sólo si llegan a un acuerdo antes de que concluyan estos cuatro meses, lo que significaría que los derechos volverían a pertenecer completamente a Mattel.

LA DISPUTA

The New York Times informó recientemente que la continuación de ‘Barbie’, la cual es la película más taquillera en la historia de Warner Bros., estaba estancada.

Trascendió que Zaslav se ha mantenido firme y se ha opuesto a las enormes y, para otros, justas exigencias salariales del equipo.

El equipo creativo que participa en las conversaciones está encabezado por la coguionista y directora Gerwig, quien se convirtió en la directora más exitosa de la historia después de que la primera película recaudara más de mil 400 millones de dólares en la taquilla mundial. El equipo también incluye al coguionista Baumbach, al protagonista masculino Gosling y a Robbie, tanto en calidad de productora como de actriz principal.

La cancelación dejaría los derechos de la icónica muñeca en manos de su fabricante, Mattel. Si no se formalizan nuevos contratos, la empresa de juguetes no podrá utilizar ni el más mínimo elemento de la ‘Barbie’ de Gerwig como punto de partida y se verá obligada a realizar un reinicio total de la franquicia.

Gerwig y Baumbach tienen una idea para una secuela, pero no soltarán ni un diminuto zapato de plástico hasta haber firmado los acuerdos correspondientes, según compartió Variety este miércoles.

EN MARCAS

‘Barbie’ recaudó un total mundial de mil 447 millones de dólares. Se consolidó como la cinta más taquillera de 2023 a nivel global, rompió marcas históricas para Warner Bros. Pictures y redefinió el cine dirigido por mujeres.

https://vanguardia.com.mx/show/toca-esperar-cancela-rod-stewart-conciertos-en-mexico-tras-procedimiento-cardiaco-IO22796824

Se metió en el top 20 de las películas más taquilleras de todos los tiempos a nivel mundial.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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