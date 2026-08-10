Trump se burla de demanda de Irán de reparaciones de guerra

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    Trump se burla de demanda de Irán de reparaciones de guerra
    Trump dijo que también quiere que Teherán compense a las familias de los manifestantes iraníes que fueron asesinados. AP.

El presidente de Estados Unidos exige que Irán pague por décadas de muertes de militares de su país

El presidente estadounidense Donald Trump se burló el lunes de la exigencia de Irán de reparaciones por la devastación causada al país por el bombardeo de Estados Unidos e Israel durante los últimos cinco meses, una exigencia que —dijo— los negociadores de Teherán no habían planteado hasta ahora.

La publicación de Trump en redes sociales el lunes se produjo luego que el portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, subrayó que Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos cumpla sus condiciones.

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Teherán quiere que Estados Unidos ponga fin a su bloqueo de los puertos iraníes, levante las sanciones económicas y libere los activos iraníes congelados. También aseveró que Estados Unidos debe pagar compensaciones por los daños de guerra.

“Depende de la parte estadounidense detenerse y enmendar sus medidas ilegales y destructivas” dijo Baghaei.

Trump respondió que ahora está exigiendo “compensación de Irán, por todas las personas que han matado y herido gravemente con sus bombas al borde de la carretera y muchos conflictos”.

El gobierno de Estados Unidos ha culpado a milicianos respaldados por Irán por las muertes y lesiones de cientos de estadounidenses durante varias décadas. Incluyen un atentado en 1983 que mató a 241 miembros del personal militar de Estados Unidos en un complejo de marines en Beirut y las muertes de al menos 603 soldados estadounidenses en Irak entre 2003 y 2011.

“He instruido a mis representantes a incluir esto firmemente en cualquier, y todas, las futuras negociaciones”, añadió Trump en su publicación.

El cierre del estrecho de Ormuz —una vía marítima que normalmente transportaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo antes de la guerra— ha mantenido los precios de la energía como un tema central de la política estadounidense de cara a las elecciones legislativas de medio mandato en noviembre.

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