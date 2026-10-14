Pueblos Unidos, el grupo criminal que controla 16 municipios de Morelos

Su nombre fue escrito en los archivos policiales en julio de 2025, cuando agentes ministeriales y policías preventivos incursionaron por primera vez al municipio de Totolapan, gobernado entonces por el Partido del Trabajo (PT), para ejecutar órdenes de aprehensión.

José David “N”, El Güero GYM, detenido el lunes por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la fiscalía del estado, y liberado a cambio de tres agentes capturados por la célula delictiva de Pueblos Unidos, es el segundo en la estructura de esa organización con presencia y control en 16 municipios de la zona norte y oriente de Morelos.

Con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército catearon siete casas, y en una de ellas, perteneciente a un familiar cercano al diputado local de Morena, Sergio Omar Livera Chavarría, encontraron fotografías de los integrantes de la organización delictiva, en las que se identificó a Héctor Ojeda, El H y/o Hércules; a José David Vergara, El 7, El Güero GYM y/o Sensual; a otro hombre señalado como Ardilla, y a Carlos Livera, El Charly, este último con parentesco con el legislador de Morena.

En esa incursión, la población también bloqueó entronques carreteros, quemó neumáticos y vehículos, y salió a las calles para protestar por la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para proteger a Júpiter Araujo Bernard, jefe de la célula criminal, apodado El Barbas o El Apá.

De acuerdo con el atlas delictivo, Pueblos Unidos controla y/o tiene presencia relevante en los municipios de Tlalnepantla (Morena), Totolapan (PT), Tlayacapan (MC), Atlatlahucan (PAN), Yautepec (Morena), Yecapixtla (PAN), Cuautla (PRI-PAN-PRD-RSP), Ocuituco (Morena), Tetela del Volcán (MC), Zacualpan (ganó con el PT y luego se fue a Morena); Temoac (PVEM), Jantetelco (PVEM), Jonacatepec (PVEM), Ayala (Morena), Tepalcingo (Morena) y Axochiapan (MC).

Mandos policiales de la región oriente de Morelos afirman que El Barbas cimentó su dominio en esa franja territorial de Morelos mediante actos de terror, violencia y la exención del pago de piso en algunos municipios donde consolidó su base social, como Totolapan, Atlatlahucan y Ocuituco.

Su principal operador para meter miedo a micronegocios, como tiendas, tortillería, taxistas, microbuseros, ente otros, es El Güero Gym, el hombre al que este lunes, según una fuente policial, no le importó la presencia de agentes ministeriales y la Policía Preventiva en Totolapan e intentó despojar de un equipo de cómputo a los conductores de una camioneta, justo cuando la FGE realizaba una diligencia para entregar un bien inmueble.

El delito, de acuerdo con testigos, fue comunicado a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, y una vez que terminó la diligencia detuvieron en flagrancia a José David. Hasta ese momento no sabían de quién se trataba.

Este martes, el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron afirmó que la detención de El Güero GYM fue en flagrancia “por delitos contra la salud, en su modalidad de posesión simple” y no amerita prisión preventiva oficiosa.

Luis Flores, fiscal especializado en Delitos de Alto Impacto, precisó que al consultar los antecedentes penales del detenido no encontraron órdenes de aprehensión y aplicaron el “acuerdo de libertad durante la investigación”, y así recuperaron a sus compañeros que habían sido capturados por integrantes de Pueblos Unidos.

EL GÜERO GYM

Un análisis sobre la célula de Pueblos Unidos, en poder de la Mesa de la Construcción de la Paz en Morelos, arroja que El Güero GYM es jefe del grupo de sicarios en la organización criminal, y también responsable de los “cobradores” que dependen del jefe del cártel, Jupiter Araujo Bernard.

Su presencia en Totolapan, de acuerdo con el análisis policial, se debe al control que ejerce en el municipio y la relación que tiene con las autoridades, principalmente con la síndico municipal, reconocida en el pueblo como la persona que toma las decisiones.

Totolapan, según mandos policiales, es importante porque el municipio tiene muchas veredas que comunican al Estado de México y Puebla, útiles cuando se trata de buscar refugio.