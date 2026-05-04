Trump se enfrenta a la realidad de la guerra en Irán

Los mercados energéticos están en turbulencia. El Pentágono ha hecho pública su primera estimación del costo de la guerra: 25.000 millones de dólares hasta ahora. Los principales republicanos del Congreso empiezan a impacientarse. Y Trump arremete contra aliados extranjeros, como Alemania, que no han mostrado interés en sumarse al conflicto.

Tras dos meses de guerra en Irán, el presidente Donald Trump se enfrenta a la complicada realidad de un conflicto que ha resultado costoso, profundamente impopular y que carece de un final claro.

El viernes, ante un grupo de sus partidarios, Trump insistió en que no se arrepentía de nada.

“Hice algo que fue, no sé, imprudente, valiente, pero fue inteligente”, dijo Trump en The Villages, una comunidad de jubilados en una zona sólidamente republicana. “Lo volvería a hacer”.

Aun así, las predicciones de Trump de un conflicto relativamente breve con consecuencias económicas mínimas parecen desmoronarse a su alrededor.

Trump ha defendido en varias ocasiones la guerra, que comenzó junto a Israel el 28 de febrero, y ha dicho que es imperativo que Irán nunca tenga armas nucleares. Estados Unidos e Israel han derribado objetivos militares y matado a altos dirigentes iraníes —incluido el líder supremo—, pero el gobierno de ese país sigue intacto y es capaz de infligir daño a Estados Unidos.

A medida que continúa el conflicto, Trump ha instado a los estadounidenses a ver las cosas “en perspectiva”, y ha citado las largas guerras de Vietnam e Irak para sugerir que la intervención de Estados Unidos en Irán “no es nada larga”.

Hace apenas tres semanas, Trump dijo que Irán había aceptado todas sus exigencias y sugirió que un avance estaba cerca. Irán colaboraría con Estados Unidos para retirar su uranio enriquecido, bajarían los precios de la energía y se apaciguaría una crisis mundial cada vez mayor con posibles graves ramificaciones políticas.

Nada de eso ha ocurrido.

Trump ha emitido mensajes contradictorios sobre el futuro de la guerra, pues ha argumentado que Irán quería llegar a un acuerdo al tiempo que afirmaba que los dirigentes de Teherán estaban tan “desunidos” que era difícil saber quién llevaba la voz cantante. También dijo que no valía la pena que sus enviados viajaran 18 horas en avión para negociar un acuerdo que quizá no llegara a buen puerto.

Y el viernes, tras decir que no estaba satisfecho con la última propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, Trump dijo: “francamente, quizá sea mejor que no hagamos ningún trato. ¿Quieren saber la verdad? Porque no podemos permitir que esto continúe”.El sábado, pareció redoblar la apuesta, y dijo en las redes sociales que estaba revisando la propuesta más reciente de Irán, aunque no podía “imaginar que fuera aceptable”.

Trump ha dicho que su modelo para Irán era la operación estadounidense en Venezuela en enero, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro. Pero ambos escenarios son muy diferentes. En Venezuela, solo se derrocó a Maduro, mientras que gran parte del resto del gobierno permaneció en su lugar y estaba dispuesto a colaborar con el gobierno de Trump. Ese no es el caso de Irán, en parte porque los dirigentes iraníes controlan amplias capacidades militares.

Por el momento, ambas partes parecen enfrascadas en una lucha de voluntades. Washington ha mantenido el bloqueo de la navegación iraní mientras los iraníes se han negado a acceder a sus exigencias de entregar el uranio enriquecido. El viernes, Trump calificó a la Marina estadounidense de actuar como “piratas” mientras celebraba la captura de uno de los buques cargueros iraníes. El sábado, un general iraní de alto rango dijo que era posible un nuevo enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos, según un informe de la agencia de noticias Fars.Trump también ha reconocido que podrían reanudarse los ataques militares. El sábado dijo a los periodistas en Florida que la reanudación de los ataques militares en Irán es una posibilidad, aunque no quiso dar detalles. “Pero es una posibilidad que podría ocurrir”, dijo.

Se espera que el estrecho de Ormuz permanezca cerrado durante semanas, lo que aumenta la probabilidad de que los precios elevados de la energía se prolonguen. A pesar de las afirmaciones de Trump de que los precios del gas bajarán pronto, el secretario de Energía, Chris Wright, reconoció el mes pasado que podrían seguir siendo elevados durante el resto del año.

El cierre del estrecho también complica el importante viaje que Trump realizará a China dentro de dos semanas. El presidente Xi Jinping ha exigido a Estados Unidos que reabra la vía fluvial por la que China importa alrededor de un tercio de su petróleo y gas.

La guerra ha agravado las divisiones entre Trump y sus aliados a nivel mundial. Después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, dijera que Trump estaba siendo “humillado” por la guerra con Irán, Trump arremetió contra el dirigente y su gobierno anunció que retiraría miles de soldados de Alemania. Sugirió que podría hacer lo mismo con Italia y España, que se han distanciado de la guerra.

El presidente se ha negado a pedir permiso al Congreso para continuar la guerra, a pesar de haber superado el viernes el plazo legal de 60 días para hacerlo. Su gobierno ha argumentado que no necesita dicha aprobación porque el alto al fuego detuvo esencialmente el reloj.

Apenas unas horas después de que se enviara la carta al Congreso, el presidente socavó su propio argumento.

“Saben que estamos en guerra”, dijo Trump en Florida. “Porque creo que estarán de acuerdo en que no podemos permitir que unos lunáticos tengan un arma nuclear”.

Algunos republicanos rechazaron el argumento del reloj detenido mientras crece la preocupación por el costo de la guerra a solo seis meses de unas elecciones intermedias en las que se prevé que los republicanos sufran pérdidas. A principios de esta semana, funcionarios del Pentágono dijeron que la guerra había costado hasta ahora 25.000 millones de dólares, aproximadamente el costo de la ampliación de los subsidios de Obamacare que estuvo en el centro del cierre del gobierno que se prolongó el año pasado.

Trump ha respondido repitiendo una y otra vez —incluso en una cena de Estado con la familia real y en un discurso sobre recortes fiscales en Florida— que la guerra vale cualquier subida de los precios de la gasolina si significa acabar con las capacidades nucleares de Irán.

Sin embargo, la mayoría de las encuestas muestran que la guerra es impopular entre los estadounidenses.