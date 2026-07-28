Trump se molesta con Benjamín Netanyahu por filtrar temas sobre Irán

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    Trump se molesta con Benjamín Netanyahu por filtrar temas sobre Irán
    El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que su “excelente” reunión con Donald Trump fue uno de los mejores encuentros que ambos líderes hayan mantenido jamás. ESPECIAL.

Sé exactamente lo que ocurre en la Montaña del Pico. No es un gran problema”, aseguró el republicano

Luego de que trascendiera que el primer ministro Israelí, Benjamin Netanyahu, proporcionaría a Trump información sobre la instalación nuclear, el presidente de Estados Unidos, expresó su descontento, esto al quejarse de que ⁠se hubieran hecho ⁠públicos los detalles de los puntos que se tenían previstos tratar sobre Irán.

Fue el martes que primer ministro israelí y prófugo de la CPI, Benjamin Netanyahu, y el presidente, Donald Trump, se reunieron en la Casa Blanca por primera vez desde que ambos líderes lanzaron una guerra conjunta contra Irán.

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Trump al ser preguntado sobre las informaciones que apuntaban a que Netanyahu quería hablarle de la montaña Pickaxe, Trump respondió, utilizando el apodo de Netanyahu: “No necesito que Bibi me diga eso. Bibi me lo dice porque quiere que siga involucrado”.

“Sabemos exactamente lo que está pasando. Pero sí, escuché a Bibi anunciarlo. Le dije: ‘”¿Por qué no me lo cuenta directamente a mí? ¿Por qué tiene que anunciarlo al mundo?”, declaró Trump en una entrevista con “Fox & Friends”.

El último cara a cara entre los dos gobernantes tuvo lugar el 11 de febrero en el Despacho Oval, donde el primer ministro israelí logró convencer al presidente estadounidense de lanzar la ofensiva militar contra Irán.

Sin embargo, Netanyahu llega ahora en medio de una campaña por la reelección y el propósito de mostrar que su estrecha relación con Washington se mantiene fuerte en medio de las recientes tensiones.

El presidente estadounidense ha evitado pronunciarse sobre si apoya a Netanyahu en los próximas elecciones israelíes, previstas para el 27 de octubre.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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