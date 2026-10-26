Trump sugiere que hubo un ‘fraude’ en la victoria electoral de Brasil

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    Trump sugiere que hubo un ‘fraude’ en la victoria electoral de Brasil
    Lula se impuso el domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y obtuvo un cuarto mandato, al derrotar contra pronóstico a Flávio Bolsonaro. AP.

Su contrincante, el senador Flávio Bolsonaro, ha impugnado los resultados, lo que prepara el escenario para un posible enfrentamiento entre las dos fuerzas políticas

WASHINGTON.-El presidente estadounidense Donald Trump sugirió el lunes, sin aportar pruebas, que la reelección de su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue “amañada”.

“Las elecciones tienen que ser indiscutibles y me pareció que se veía muy mal”, dijo Trump a los reporteros antes de volar a Mississippi para un mitin. “Me pareció que tenía muy mala pinta, la forma en que se tabuló”. Trump añadió: “Parecía otra elección amañada, francamente”.

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Lula, quien convenció a 10.4 millones de votantes adicionales para que lo apoyaran en la segunda vuelta, debe asumir el cargo el 5 de enero de 2027 para su cuarto mandato no consecutivo.

Actuará como contrapeso en una región donde los gobiernos se están desplazando hacia la derecha y alineándose con Trump.

Bolsonaro, actual senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, había prometido ser leal a Trump.

En una conferencia de prensa el domingo, Bolsonaro anunció que solicitará la anulación de la elección tras una caótica extensión de la votación a petición de ambos candidatos. Sin embargo, no está claro qué vía legal tendrá para hacerlo. Su padre también impugnó su derrota ante Lula hace cuatro años y ahora cumple una condena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado. Flávio Bolsonaro visitó el lunes a su padre, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, informó la oficina de relaciones públicas del Bolsonaro más joven.

Las primeras señales provenientes de las instituciones de Brasil y de mandatarios de toda la región, incluidos gobernantes conservadores que se oponen a Lula, sugieren que los resultados serán respetados a nivel nacional e internacional. Trump aún no se ha pronunciado.

Incluso con la prórroga de la votación, la victoria de Lula fue contundente. El mandatario, que pronto cumplirá 81 años, obtuvo más de 64 millones de votos frente a poco menos de 60 millones para Flávio Bolsonaro, una diferencia de casi el 4%.

El presidente de la autoridad electoral de Brasil, Kassio Nunes, quien fue designado para el Supremo Tribunal Federal por el expresidente Jair Bolsonaro, estuvo entre quienes reconocieron la victoria de Lula el domingo.

“Esta es una batalla realmente cuesta arriba para Flávio Bolsonaro. Importantes actores de poder en Brasil están cerrando filas detrás de Lula, a veces a regañadientes”, observó Brian Winter, analista de Brasil y editor en jefe de Americas Quarterly.

“Percibo que los actores de poder brasileños en realidad no quieren irse por la vía de una elección disputada”, añadió.

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