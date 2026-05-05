Trump suspende ‘Proyecto Libertad’ en el Estrecho de Ormuz a petición de Pakistán

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    Trump suspende ‘Proyecto Libertad’ en el Estrecho de Ormuz a petición de Pakistán
    Nuevas noticias sobre la presencia de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz Vanguardia

El Secretario de Estado, Marco Rubio, informó que la fase de ofensiva en contra de Irán ha terminado y ahora se concentrarán en proteger el estrecho de Ormuz

El 5 de mayo, desde sus redes sociales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre los movimientos militares, con respecto a la vigilancia del estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz, en el 2026, se ha vuelto uno de los puntos geopolíticos más importantes, ya que, tras el inicio del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, este espacio marítimo ha sido la pauta principal, por su relevancia en el transporte del 20% del petróleo global.

Por ello, el presidente Trump informó que, a petición de Pakistán (mediadores en el conflicto), el operativo militar ‘Proyecto Libertad’ será suspendido, por el momento. Su objetivo era escoltar, con elementos militares, a los buques de carga por el estrecho de Ormuz y así evitar posibles intercepciones por soldados iraníes.

Desde Truth Social, Trump detalló que la suspensión del operativo de los Estados Unidos, el cual inició desde el 3 de mayo, fue por los avances que se han logrado en el acuerdo de alto al fuego con Irán, en Pakistán. Sin embargo, el bloqueo marítimo sobre las costas iraníes, por parte de la Marina estadounidense, se mantendrá activo. Aseguró que esa estrategia busca consolidar que el acuerdo se firme y se concrete.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/pone-a-prueba-el-fragil-cese-al-fuego-con-iran-los-intentos-de-eu-por-abrir-el-estrecho-de-ormuz-FO20488519

Por su parte, el Secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la fase de ofensiva en contra de Irán, apodada ‘Epic Fury’, concluyó. Detalló que la estrategia militar, la cual comenzó con los bombardeos sobre Teherán el 28 de febrero, tendrá un nuevo punto de interés, dedicado a la defensa del estrecho de Ormuz.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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