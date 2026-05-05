Trump suspende ‘Proyecto Libertad’ en el Estrecho de Ormuz a petición de Pakistán

El 5 de mayo, desde sus redes sociales, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre los movimientos militares, con respecto a la vigilancia del estrecho de Ormuz. El estrecho de Ormuz, en el 2026, se ha vuelto uno de los puntos geopolíticos más importantes, ya que, tras el inicio del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, este espacio marítimo ha sido la pauta principal, por su relevancia en el transporte del 20% del petróleo global.

Por ello, el presidente Trump informó que, a petición de Pakistán (mediadores en el conflicto), el operativo militar ‘Proyecto Libertad’ será suspendido, por el momento. Su objetivo era escoltar, con elementos militares, a los buques de carga por el estrecho de Ormuz y así evitar posibles intercepciones por soldados iraníes. Desde Truth Social, Trump detalló que la suspensión del operativo de los Estados Unidos, el cual inició desde el 3 de mayo, fue por los avances que se han logrado en el acuerdo de alto al fuego con Irán, en Pakistán. Sin embargo, el bloqueo marítimo sobre las costas iraníes, por parte de la Marina estadounidense, se mantendrá activo. Aseguró que esa estrategia busca consolidar que el acuerdo se firme y se concrete.

Por su parte, el Secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la fase de ofensiva en contra de Irán, apodada ‘Epic Fury’, concluyó. Detalló que la estrategia militar, la cual comenzó con los bombardeos sobre Teherán el 28 de febrero, tendrá un nuevo punto de interés, dedicado a la defensa del estrecho de Ormuz.

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