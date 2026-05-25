Trump tendrá su tercera revisión médica, tras solo 13 meses desde la última

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Trump tendrá su tercera revisión médica, tras solo 13 meses desde la última
    ¿Cuál es el estado de salud de Donald Trump? Vanguardia

El Donald Trump, por su segundo mandato, es el presidente con mayor edad en haber tomado el cargo, desde Joe Biden

El próximo 14 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cumplirá 80 años, mientras ocupa su segundo mandato en la Casa Blanca.

En comparación, su predecesor, Joe Biden, tenía 82 años cuando terminó su mandato en enero del 2021. A causa de su edad y trabajo, el presidente Trump ha decidido someterse a un chequeo médico y dental el 26 de mayo. Al igual que ocurrió con Biden durante su mandato, los medios de información, entretenimiento y de las redes sociales han mostrado crítica, burla y preocupación con respecto a la salud, mental y física del presidente.

Donald Trump es considerado como el presidente con mayor edad en haber tomado el cargo, esto por su segundo mandato. Próximamente tiene una visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Bethesda. Esta sería su tercera visita dentro de 13 meses.

Previamente, Donald Trump acudió a un examen físico en abril del 2025, y luego en octubre, dio un seguimiento, donde le tomaron una resonancia magnética para descartar problemas cardiovasculares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-cuestiona-acusaciones-de-eu-contra-raul-castro-por-hechos-de-hace-30-anos-IN20877852

A principios de marzo, durante una sesión fotográfica en el exterior, se destacó que el presidente Trump tenía un sarpullido rojo con costras en el cuello. Según el médico de la Casa Blanca, la erupción fue provocada por un tratamiento cutáneo preventivo.

Todo lo evaluado funciona dentro de los límites normales, sin problemas agudos ni crónicos. En resumen, este nivel de evaluación detallada es estándar para un examen físico a la edad del presidente y confirma que se mantiene en excelente estado de salud general’ detalló la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
atención médica
Presidentes

Localizaciones


Estados Unidos
Washington D.C.

Personajes


Donald Trump

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
La injerencia extranjera y sus consecuencias

La injerencia extranjera y sus consecuencias
true

México: Estado de desecho de la 4T
Sergio Estrada Cajigal enfrenta un proceso penal por presuntas agresiones contra una mujer ocurridas en Benito Juárez, Quintana Roo.

Exgobernador Sergio Estrada Cajigal deja prisión y seguirá proceso en arresto domiciliario
El propósito de la EMIM “es disponer de indicadores de corto plazo, relevantes, confiables y oportunos que aporten a la generación de la política pública del sector”, informó Inegi.

Cae producción minera en México 3.4% en marzo, tercer caída en 2026; cae extracción de fluorita en Coahuila
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias, y fuertes vientos a estos estados
México registrará lluvias muy fuertes, caída de granizo y temperaturas superiores a los 40 grados, informó el SMN.

México enfrentará lluvias intensas, calor extremo y posibles torbellinos, alerta el SMN
La primera gala de eliminación de MasterChef México 24/7 dejó fuera a Javier “La Chuleta Metalera”, participante de León, Guanajuato, tras una semana llena de tensión culinaria.

MasterChef México 24/7... ¿quién fue el primer eliminado de la cocina más famosa?
Claudia Sheinbaum felicitó a Cruz Azul luego de que La Máquina conquistara el campeonato de la Liga MX al derrotar 1-2 a Pumas UNAM en Ciudad Universitaria.

Sheinbaum felicita al Cruz Azul por su campeonato en la Liga Mx