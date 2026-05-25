Trump tendrá su tercera revisión médica, tras solo 13 meses desde la última
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El Donald Trump, por su segundo mandato, es el presidente con mayor edad en haber tomado el cargo, desde Joe Biden
El próximo 14 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cumplirá 80 años, mientras ocupa su segundo mandato en la Casa Blanca.
En comparación, su predecesor, Joe Biden, tenía 82 años cuando terminó su mandato en enero del 2021. A causa de su edad y trabajo, el presidente Trump ha decidido someterse a un chequeo médico y dental el 26 de mayo. Al igual que ocurrió con Biden durante su mandato, los medios de información, entretenimiento y de las redes sociales han mostrado crítica, burla y preocupación con respecto a la salud, mental y física del presidente.
Donald Trump es considerado como el presidente con mayor edad en haber tomado el cargo, esto por su segundo mandato. Próximamente tiene una visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Bethesda. Esta sería su tercera visita dentro de 13 meses.
Previamente, Donald Trump acudió a un examen físico en abril del 2025, y luego en octubre, dio un seguimiento, donde le tomaron una resonancia magnética para descartar problemas cardiovasculares.
A principios de marzo, durante una sesión fotográfica en el exterior, se destacó que el presidente Trump tenía un sarpullido rojo con costras en el cuello. Según el médico de la Casa Blanca, la erupción fue provocada por un tratamiento cutáneo preventivo.
‘Todo lo evaluado funciona dentro de los límites normales, sin problemas agudos ni crónicos. En resumen, este nivel de evaluación detallada es estándar para un examen físico a la edad del presidente y confirma que se mantiene en excelente estado de salud general’ detalló la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.