Trump tendrá su tercera revisión médica, tras solo 13 meses desde la última

El próximo 14 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cumplirá 80 años, mientras ocupa su segundo mandato en la Casa Blanca.

En comparación, su predecesor, Joe Biden, tenía 82 años cuando terminó su mandato en enero del 2021. A causa de su edad y trabajo, el presidente Trump ha decidido someterse a un chequeo médico y dental el 26 de mayo. Al igual que ocurrió con Biden durante su mandato, los medios de información, entretenimiento y de las redes sociales han mostrado crítica, burla y preocupación con respecto a la salud, mental y física del presidente.

Donald Trump es considerado como el presidente con mayor edad en haber tomado el cargo, esto por su segundo mandato. Próximamente tiene una visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Bethesda. Esta sería su tercera visita dentro de 13 meses.

Previamente, Donald Trump acudió a un examen físico en abril del 2025, y luego en octubre, dio un seguimiento, donde le tomaron una resonancia magnética para descartar problemas cardiovasculares.