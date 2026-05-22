Sheinbaum cuestiona acusaciones de EU contra Raúl Castro por hechos de hace 30 años

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó este viernes las acusaciones presentadas por Estados Unidos contra el exmandatario cubano Raúl Castro, al considerar que se trata de señalamientos relacionados con hechos ocurridos hace aproximadamente tres décadas y que, a su juicio, reflejan una visión histórica de injerencia por parte del gobierno estadounidense en América Latina. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre los cargos dados a conocer contra el líder cubano y respondió que históricamente Estados Unidos ha mantenido una postura intervencionista hacia otros países de la región. “Ha habido históricamente una visión injerencista de los Estados Unidos. No es de ahora”, expresó Sheinbaum durante su intervención ante medios de comunicación.

SHEIBAUM RECUERDA CASO DE EVO MORALES Y LO RECONOCE COMO EL MEJOR PRESIDENTE DE BOLIVIA En su respuesta, la presidenta mexicana hizo referencia al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y recordó que cuando buscó la presidencia de ese país también enfrentó acusaciones relacionadas con el narcotráfico debido a su cercanía con sectores productores de hoja de coca. “La primera vez que se postuló Evo Morales, lo acusaban, 2004 creo que fue, de que estaba vinculado de una u otra manera al narcotráfico por ser dirigente indígena de una zona de producción de coca. De hoja de coca, eh, no de cocaína”, señaló. Posteriormente, destacó diversos indicadores económicos y sociales registrados durante la administración de Morales en Bolivia, mencionando el crecimiento económico, la disminución de la pobreza y el fortalecimiento de la soberanía sobre los recursos naturales. “Entonces, pues, es una visión de que pueden influir en otros países. Nosotros no estamos de acuerdo con esa visión”, agregó. SHEINBAUM CUESTIONA ACUSACIONES POR HECHOS OCURRIDOS HACE DÉCADAS Sheinbaum también se refirió directamente al caso de Raúl Castro y cuestionó el momento en que fueron retomadas las acusaciones por parte de autoridades estadounidenses. “El caso de Cuba ocurrió hace 15 años, de lo que están acusando a Raúl Castro. Pues 20, no sé. ¿Eh? 30 años. Hace 30 años, imagínate. O sea, ¿qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona de algo que ocurrió hace 30 años?”, expresó. Durante su intervención, la presidenta mencionó además que continúa leyendo textos históricos relacionados con la relación entre México y Estados Unidos, incluyendo memorias del expresidente Miguel de la Madrid, particularmente sobre la relación bilateral y referencias al entonces embajador estadounidense Gavin. “Estados Unidos siempre ha usado el tema del narcotráfico como pretexto para injerencia”, dijo Sheinbaum al citar fragmentos de los textos que aseguró estar revisando.

SHEINBAUM VUELVE A SEÑALAR LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y COOPERACIÓN BILATERAL La mandataria reiteró que el gobierno mexicano mantiene una postura de colaboración con Estados Unidos, aunque insistió en que dicha cooperación debe desarrollarse dentro de los límites establecidos por la Constitución mexicana. “Como país, como gobierno, tener claro eso y al mismo tiempo colaborar con ellos en donde podamos colaborar porque no queremos pelea con ellos”, declaró. Añadió que, hasta el momento, diversas áreas del gobierno estadounidense han mostrado respeto hacia México, aunque señaló que existen sectores específicos que impulsan posturas distintas. “No se puede generalizar el gobierno de los Estados Unidos”, indicó. Sheinbaum también recordó que en territorio estadounidense viven cerca de 40 millones de personas de origen mexicano, situación que, afirmó, obliga a mantener una relación bilateral sólida. “Entonces, nuestra posición, porque, entre otras cosas, pues porque ahí hay 40 millones de mexicanos o 38 millones de mexicanos, es tener una buena relación y siempre la vamos a buscar”, comentó. CLAUDIA SHEINBAUM HACE REFERENCIA AL CASO CHIHUAHUA Durante la conferencia, la presidenta volvió a referirse al debate reciente sobre la presencia y colaboración de agencias estadounidenses en Chihuahua, tema que ha generado intercambio de declaraciones entre actores políticos. “Ha habido gobiernos que no establecen colaboración, sino más allá de eso, como ahora pasó con el caso de Chihuahua”, afirmó. En ese contexto, reiteró que México mantiene coordinación y colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, aunque descartó operaciones conjuntas en territorio nacional. “Nos colaboramos, nos coordinamos, se lo dije ayer al secretario de seguridad, colaboramos, nos coordinamos, pero operaciones conjuntas en tierra, pues eso no nos lo permite nuestra Constitución”, sostuvo. Sheinbaum explicó que durante su reunión reciente con autoridades estadounidenses se planteó la necesidad de encontrar otros mecanismos de coordinación que respeten el marco legal mexicano. “Tenemos que buscar otros mecanismos de colaboración, de coordinación. Y él lo entendió. Dijo, ‘Está bien, lo importante, pues, es que sigamos colaborando’”, relató.

‘NO HAY QUE OLVIDAR LA HISTORIA’: SHEINBAUM SOBRE ESTADOS UNIDOS Hacia el cierre de su intervención, la presidenta insistió en que el contexto histórico debe considerarse en la relación bilateral entre ambos países. “Esa siempre va a ser nuestra posición, ah, pero no hay que olvidar la historia. No hay que olvidarla porque, pues, si no nos aislamos, vemos el tema como si fuera algo aislado. Entonces, hay que tener en cuenta todo el contexto”, concluyó.

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