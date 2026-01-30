Trump tiene un nuevo presidente para la FED; nombra a Warsh para sustituir a Powell

WASHINGTON.-El presidente Donald Trump anunció que nominará al exfuncionario de la Reserva Federal, Kevin Warsh, como próximo presidente de la Fed, situación que sería un paso importante para que Trump asuma más control sobre el banco central.

Cabe recordar que Donald Trump eligió a Powell para liderar la Fed en 2017, pero este año lo ha criticado sin descanso por no reducir las tasas de interés lo suficientemente rápido.

“Hace mucho tiempo que conozco a Kevin y no tengo dudas de que será recordado como uno de los GRANDES presidentes de la Fed, tal vez el mejor”, dijo Trump en su red social, Truth Social. “Además de todo, es el candidato ideal, y nunca te decepcionará”.

El nombramiento, que debe ser confirmado por el Senado, supone el regreso de Warsh, de 55 años, a la institución, de cuya junta formó parte entre 2006 y 2011.

LA ASOCIACIÓN DE BANQUEROS DE EU EXTIENDE FELICITACIÓN

Fue tras el anuncio del presindente que la Asociación de Banqueros de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés) felicitó a Kevin Warsh y destacó su “profundo conocimiento de la política monetaria, los mercados y el papel fundamental que los bancos de la nación desempeñan en la economía”.

“Felicidades a Kevin Warsh por su nominación para servir como próximo presidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. Al elegir a Warsh, el presidente Trump ha seleccionado a un responsable de políticas experimentado y probado”, señaló la ABA en un comunicado firmado por su presidente y consejero delegado, Rob Nichols.

Warsh ha sido el gobernador más joven de la historia con apenas 35 años. Actualmente, es investigador en la Hoover Institution, de tendencia conservadora, y profesor en la Escuela de Negocios de Posgrado de Stanford.

Cabe recordar que durante su tiempo como gobernador, Warsh se opuso a algunas de las políticas de tasas de interés bajas que la Fed persiguió durante y después de la Gran Recesión de 2008-09.

También expresó a menudo su preocupación en ese momento de que la inflación pronto se aceleraría, aunque se mantuvo en niveles mínimos durante muchos años después de que terminó esa recesión.

Sin embargo, más recientemente, en discursos y columnas de opinión, Warsh ha dicho que apoya tasas más bajas.