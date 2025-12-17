Trump trató de anular el resultado de las elecciones en 2020: ex fiscal

Internacional
/ 17 diciembre 2025
    Trump trató de anular el resultado de las elecciones en 2020: ex fiscal
    El ex fiscal hablará sobre el uso que hizo su equipo de registros telefónicos pertenecientes a ciertos legisladores del Partido Republicano. FOTO: AP.

Smith podrá responder preguntas sobre dos investigaciones contra Donald Trump que tuvieron cargos penales

WASHINGTON.- El exfiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, dijo contar con pruebas de que el presidente Donald Trump conspiró criminalmente para anular los resultados de las elecciones de 2020.

De acuerdo a lo que informó sus investigadores obtuvieron “evidencias contundentes” de que Trump violó la ley al acumular documentos clasificados de su primer mandato en su propiedad en Mar-a-Lago, en Florida, y al obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperar los archivos.

La declaración privada ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes le da a Smith su primera oportunidad de enfrentar preguntas, sobre un par de investigaciones sobre Trump que resultaron en cargos penales.

Cabe recordar que Smith fue citado a principios de este mes para proporcionar testimonio y documentos como parte de una investigación republicana sobre las investigaciones de Trump durante la administración Biden.

Jack Smith cooperó con la demanda del Congreso a pesar de haber ofrecido hace más de un mes responder preguntas públicamente ante el comité, una propuesta que, según sus abogados, fue rechazada por los republicanos.

Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca que apoyaba la idea de una audiencia abierta, diciendo: “Preferiría verlo testificar públicamente. No hay manera de que pueda responder las preguntas”.

Ante ello se espera que Smith hable de las investigaciones sobre Trump, pero no responderá preguntas que requieran materiales del jurado investigador.

También se espera que Smith corrija lo que considera conceptos erróneos de los republicanos sobre su trabajo.

Cabe recordar que Smith fue nombrado en 2022 para supervisar las investigaciones del Departamento de Justicia sobre los esfuerzos de Trump para anular su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden y su acumulación de documentos clasificados en Mar-a-Lago.

No obstante, cuando Trump fue elegido nuevamente para la Casa Blanca, Smith abandonó los casos, citando opiniones legales del Departamento de Justicia que dicen que un presidente en funciones no puede ser acusado.

Al momento los republicanos, que controlan el Congreso, han buscado entrevistas con al menos algunos miembros individuales del equipo de Smith.

En las últimas semanas, han aprovechado las revelaciones de que el equipo, como parte de su investigación, analizó los registros telefónicos de legisladores selectos del Partido Republicano de alrededor del 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes de Trump asaltaron el Capitolio para intentar detener la certificación del triunfo de Biden.

Los registros telefónicos revisados por los fiscales incluían solo detalles sobre los números de teléfono entrantes y salientes y la duración de la llamada, pero no el contenido de la conversación.

