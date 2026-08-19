Trump ve el acuerdo con Canadá para pausar aranceles como ‘muy justo’ para ambos países

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    Trump ve el acuerdo con Canadá para pausar aranceles como ‘muy justo’ para ambos países
    El martes Donald Trump anunció que retrasaría durante tres días la implementación prevista de aranceles del 50% sobre la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá. ESPECIAL.

Fue ayer que se produjo la decisión de la suspensión, menos de dos horas antes de que entraran en vigor las nuevas medidas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que el acuerdo para pausar los aranceles del 50% que su Gobierno se disponía a imponer a Canadá son un acuerdo “muy justo” para ambos países.

“Tuve una conversación muy buena con el primer ministro (canadiense) anoche y hemos llegado a un acuerdo con Canadá. Como saben, hoy iban a entrar en vigor aranceles generalizados del 50% contra Canadá; ellos llamaron ayer y aceptaron los puntos que nosotros exigíamos. Es un acuerdo muy justo para ambas partes”, afirmó el mandatario a periodistas en un acto en la Casa Blanca.

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Aunque Trump reconoció que “todo está sujeto a la formalización de los documentos”, confió en que habrá un acuerdo definitivo con el país vecino para no implementar esas imposiciones aduaneras.

“Creo que es un acuerdo muy bueno para ambas partes. Es excelente para nuestros agricultores; ya no se verán perjudicados, ya que Canadá les estaba causando un gran daño”, apuntó el presidente estadounidense.

Trump anunció el martes que había decidido pausar durante tres días la entrada en vigor, prevista para este miércoles, de los aranceles del 50% a las importaciones procedentes de Canadá al asegurar que ambos países habían alcanzado un acuerdo pendiente de formalizar tras una conversación telefónica que mantuvo con el primer ministro, Mark Carney.

Por su parte, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó este miércoles que están en fase de revisar la documentación y que iba a “informar al Congreso sobre el contenido de dichos documentos” y a “dialogar con las partes interesadas en Estados Unidos, incluidas empresas y sindicatos”.

“Confiamos en haber alcanzado un acuerdo que no solo seguirá protegiendo a los trabajadores, los empleos y las cadenas de suministro de Estados Unidos, sino que también fortalecerá la economía”, dijo Greer.

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