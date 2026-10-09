Trump vuelve con su retórica sobre el fraude electoral en unos comicios clave en EU

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    Trump vuelve con su retórica sobre el fraude electoral en unos comicios clave en EU
    El presidente Donald Trump llega para una concentración electoral en Grand Island, Nebraska, el 5 de octubre del 2026. AP/Charlie Riedel

A poco menos de un mes de las elecciones de medio término, Trump ha intensificado su campaña contra el voto por correo

LOS ÁGELES- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha vuelto a la carga con su retórica sobre el fraude electoral ante la proximidad de unos comicios clave para el control del Congreso, pero expertos consultados por EFE advierten de que esta vez su estrategia estaría lejos de funcionar.

A poco menos de un mes de las elecciones de medio término, Trump ha intensificado su campaña contra el voto por correo al declarar el pasado lunes a la prensa que hay “mucho fraude” en este sistema.

Irónicamente, momentos antes el mandatario había animado a su base a votar temprano y enviar sus boletas electorales por correo.

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”Preferiría que votaran en persona, pero pueden votar por correo si lo desean, ya que parece que no tenemos otra opción; mucha gente quiere votar por correo”, dijo el mandatario a los periodistas rumbo a Nebraska a un mitin electoral.

”Es una contradicción que demuestra que tiene temor de perder las elecciones y por eso, precisamente, vuelve a agitar el fantasma del fraude electoral”, indicó a EFE el historiador y politólogo Miguel Tinker Salas.

Voto por correo

El presidente ya sufrió un revés al tratar de restringir el voto por correo. El mes pasado, la Corte Suprema frenó un plan para imponer, antes de las elecciones del 3 de noviembre, un sistema por el cual el servicio postal debía enviar papeletas solo a aquellos ciudadanos incluidos en unas listas que debían elaborar los estados, encargados de gestionar el proceso electoral.

$!El presidente de EU, Donald Trump, pronuncia un discurso en un acto de campaña de apoyo de los candidatos republicanos en San Antonio, Texas.
El presidente de EU, Donald Trump, pronuncia un discurso en un acto de campaña de apoyo de los candidatos republicanos en San Antonio, Texas. EFE/Carlos Ramírez

El mandatario consideró que el fallo del máximo tribunal supuso una “gran derrota” para los republicanos y para Estados Unidos y prometió seguir con su cruzada contra las elecciones “amañadas”.

”No creo que esta ‘idea’ de fraude electoral y de un ‘deep state’ (estado profundo) que no lo deja gobernar vaya a funcionar en estas elecciones”, advirtió Tinker Salas.

Añadió que históricamente los votantes se mueven por la economía y que “los golpeados bolsillos de los estadounidenses” son los que definirán las elecciones.

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El más reciente sondeo de Reuters/Ipsos reveló que el costo de vida fue señalado por más de la mitad de los encuestados como el tema principal de cara a las elecciones del 3 de noviembre. La preocupación fue prácticamente igual entre republicanos y demócratas.

Un mensaje para su base

Para Ricardo Valencia, profesor de la Universidad Estatal de California Fullerton, la insistencia de Trump sobre el fraude electoral responde a la necesidad de mantener a su base animada.

”A este punto lo único que puede hacer es energizar a sus seguidores, que son los únicos que creen en estos temas. Por eso es que se desboca contra los demócratas”, afirmó a EFE el catedrático.

Trump no ha perdido oportunidad para alimentar esta retórica. El pasado domingo por la noche calificó de “corrupto” el sistema electoral de Estados Unidos, sin presentar pruebas, y sugirió que los resultados son “amañados” en ciudades o estados demócratas al comparar la rapidez del escrutinio con la de los comicios celebrados en Brasil.

”En Detroit, Filadelfia, California y muchas otras ciudades y estados de EE. UU., los resultados —con cifras mucho menores (de votantes)— a menudo tardan semanas en ser amañados... digo, calculados”, escribió en su cuenta de Truth Social.

El mandatario también cargó contra un condado de Arizona, estado donde los republicanos han ido perdiendo terreno. “Maricopa es un condado muy, muy deshonesto”, dijo a la prensa.

Los comentarios se referían al error de un proveedor que envió unas 3.000 boletas de voto anticipado a los electores seis días antes de la fecha indicada.

Trump aseguró que la oficina del registrador de Maricopa, dirigida por el republicano Justin Heap, debería “avergonzarse” por el incidente, que se dio a conocer el domingo pasado.

Valencia coincide con Tinker Salas en que, a pesar de que la estrategia de anticipar un fraude antes de que se celebren las elecciones ha funcionado anteriormente para Trump, esta vez el mensaje “no va a tener una respuesta de convocatoria” como en el pasado.

”Trump está en un momento de la comunicación política que ya es de desesperación. Está esperando un ‘Hail Mary’ (Avemaría), lanzando lo único que tiene, que es relativamente popular con su base, pero seguramente el partido lo va a perder”, anticipó Valencia.

Por Ana Milena Varón, Agencia de Noticas EFE.

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