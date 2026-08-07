Turquía, Pakistán y Arabia Saudita firman un acuerdo de defensa mutua

Aquí les presentamos un resumen de los últimos acontecimientos en Oriente Medio ocurridos este viernes.

Pakistán, Turquía y Arabia Saudí han firmado un acuerdo de defensa mutua, mientras que los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, han intensificado sus ataques contra objetivos vinculados a Arabia Saudí.

Pakistán, Turquía y Arabia Saudita firman un acuerdo de defensa mutua.

Arabia Saudí, rica en petróleo, Pakistán, potencia nuclear, y Turquía, que cuenta con el segundo ejército más grande de la OTAN y una industria de defensa en rápido crecimiento, firmaron el viernes un acuerdo de defensa mutua.

El acuerdo estipula que un ataque armado contra cualquiera de los tres países será considerado un ataque contra todos ellos.

El acuerdo se firmó durante una reunión en Arabia Saudí entre el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman , el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán.

“El acuerdo tiene por objeto reforzar la disuasión colectiva contra cualquier acto de agresión”, declaró el ministerio en un comunicado.

El acuerdo se produce en un momento en que Arabia Saudí, cuyas infraestructuras críticas e instalaciones petroleras han sido atacadas en el marco de la guerra en Irán , ha estado buscando diversificar sus alianzas en materia de defensa.

Se culpa a los rebeldes hutíes del ataque en el este de Yemen.Los hutíes, respaldados por Irán, lanzaron ataques contra la provincia de Marib, en el este de Yemen, el viernes por la mañana, en la última escalada de violencia con las fuerzas respaldadas por Arabia Saudí, según informó un oficial militar de las fuerzas desplegadas en Marib.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar con los medios de comunicación, dijo que los misiles fueron disparados desde el oeste de la capital yemení, Saná.

Khaled Masbih, residente local, declaró a la agencia Associated Press que misiles hutíes impactaron en varias zonas de la ciudad, causando un número indeterminado de víctimas. Los hutíes no se atribuyeron el ataque.

Por otra parte, el grupo rebelde atacó el jueves la región de Najran, en el suroeste de Arabia Saudí, cerca de la frontera con Yemen, según confirmó en un comunicado emitido anoche el portavoz oficial de la Coalición para Restablecer la Legitimidad en Yemen, liderada por Arabia Saudí, el general de división Turki al-Malki.

Según declaró, el ataque dejó 11 civiles heridos, entre ellos una mujer y un niño que sufrieron quemaduras de segundo grado, y acusó a los rebeldes de llevar a cabo “bombardeos indiscriminados contra objetivos civiles”.

El grupo rebelde no se atribuyó la responsabilidad de los ataques en Marib ni en Najran. Un portavoz de los hutíes, Nasruddin Amer, declaró el viernes en X que el grupo seguirá atacando concentraciones de fuerzas respaldadas por Arabia Saudí.

Estos ataques suponen una importante escalada desde la tregua de 2022, que detuvo en gran medida los combates.

La guerra civil enfrenta a los hutíes, respaldados por Irán, contra una coalición liderada por Arabia Saudí y aliada con el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente.

Un ataque israelí hiere a un soldado libanés. El ejército libanés informó que el soldado resultó levemente herido el viernes mientras trabajaba con una excavadora abriendo carreteras en la aldea sureña de Mansouri.

Según la agencia estatal de noticias del Líbano, Mansouri fue objeto de bombardeos israelíes a principios de esta semana.

El ejército israelí no hizo comentarios de inmediato.El ejército israelí lanzó ataques el miércoles en el sur del Líbano en respuesta a lo que describió como una violación del alto el fuego por parte de Hezbolá , e instó a los residentes de Mansouri a huir; esta es la primera advertencia de este tipo que Israel emite en el Líbano en semanas.