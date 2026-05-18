Visita de Donald Trump a Beijing redefinirá las condiciones comerciales de Norteamérica

Durante un seminario organizado por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), José Luis Bernal, exembajador de México en China, explicó que si bien el actual enfrentamiento entre China y EU tomó fuerza en el último año por las medidas ordenadas por Trump, la relación entre ambas potencias ha sido, en términos generales, una competencia sistémica con implicaciones comerciales, tecnológicas e industriales de alcance global.

Para bien o para mal, los resultados de la visita de Trump a Beijing dejarán huella sobre las condiciones del mercado comercial en Norteamérica.

De acuerdo con Bernal, se trata de una competencia sistémica que involucra desarrollo tecnológico, inversiones, producción industrial y seguridad nacional, factores que definirán el equilibrio económico internacional en los próximos años.

“Los efectos más grandes los vemos en el área de desarrollo tecnológico e industrial, en las medidas para atraer o limitar inversiones, y estos aspectos son los que definirán el futuro de la competencia”, explicó el también integrante del Comexi.

El exdiplomático recordó que las raíces de esta confrontación se encuentran en el ascenso acelerado de China durante las últimas cuatro décadas, especialmente tras su incorporación a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001, lo que fortaleció su presencia en prácticamente todos los mercados internacionales.

“Esto llevó al desplazamiento de EU en casi todos los mercados, incluido el propio mercado interno estadounidense”, sostuvo.

Bernal añadió que, aunque ya se esperaba una mayor presión de Washington contra Beijing durante el segundo mandato de Trump, sorprendió que las restricciones arancelarias se extendieran prácticamente a todos los países y no únicamente a China.

“Cuando inicia la segunda administración de Trump causó sorpresa que adoptara restricciones arancelarias de manera global, abarcando a todos los países. Además, estas medidas han ido creciendo con diferentes matices y en distintos momentos”, afirmó.

El especialista consideró que la estrategia estadounidense busca contener el crecimiento económico y tecnológico chino mediante acciones periféricas, evitando una confrontación directa entre ambas potencias.

“El objetivo es el mismo: contener el ascenso de China, ahora con acciones periféricas para no confrontar directamente a la potencia ascendente, pero es evidente la intención de afectar sus fuentes de crecimiento e influencia global”, dijo.