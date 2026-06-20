Ucrania ataca con drones una región siberiana a 2 mil kilómetros de la frontera con Rusia

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    Ucrania ataca con drones una región siberiana a 2 mil kilómetros de la frontera con Rusia
    Trabajadores inspeccionan un misil de crucero Flamingo en la fábrica secreta de Fire Point en Ucrania. AP/Efrem Lukatsky

Los canales de Telegram no han divulgado imágenes del ataque, ya que está prohibido publicar en las redes sociales las consecuencias del impacto de drones ucranianos

MOSCÚ- Ucrania atacó este sábado con drones la región siberiana de Tiumén, situada a unos 2 mil kilómetros de la frontera con Rusia, informaron las autoridades locales.

“Se ha repelido un ataque con drones contra la refinería de Tiumén. Los servicios de emergencia trabajan en el lugar donde cayeron los fragmentos”, informó Alexandr Moor, gobernador regional, en las redes sociales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ucrania-ataca-una-refineria-de-petroleo-en-moscu-interrumpiendo-vuelos-comerciales-en-un-importante-ataque-con-drones-HP21485507

Añadió que, según datos preliminares, ningún operario resultó herido, aunque todos los trabajadores de la instalación han sido evacuados por motivos de seguridad.

Los canales de Telegram no han divulgado imágenes del ataque, ya que está prohibido publicar en las redes sociales las consecuencias del impacto de drones ucranianos.

El ataque más certero contra objetivos en Siberia tuvo lugar en junio de 2025, cuando Kiev golpeó instalaciones militares en las regiones de Irkutsk y Amur con drones lanzados desde camiones con remolque en el marco de la conocida como Operación Telaraña.

Las autoridades también declararon hoy la alerta de riesgo de drones en las regiones vecinas de Kurgán, Cheliabinsk y Sverdlovsk (Urales).

Las defensas antiaéreas rusas han derribado 57 drones en todo el país entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde del sábado, después de abatir durante la noche 287 aparatos no tripulados.

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