Ucrania dice que golpeó otra refinería rusa con drones mientras aumentan ataques de largo alcance

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    Ucrania dice que golpeó otra refinería rusa con drones mientras aumentan ataques de largo alcance
    Efectivos de la brigada Khartia de Ucrania comprueban una vista aérea tomada por un dron en el centro de mando de la región de Járkiv, Ucrania. AP

Las agresiones contra activos petroleros rusos —que desempeñan un papel clave en la financiación de la invasión, son casi diarios

KIEV.-Drones ucranianos impactaron durante la noche en otra refinería rusa, provocando un incendio que produjo enormes nubes de humo negro, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, el jueves, en lo que parecía ser el último ataque de largo alcance contra la vital industria petrolera de Moscú.

Zelenskyy indicó en redes sociales que los drones tuvieron como objetivo la refinería de petróleo de Syzran, ubicada a más de 800 kilómetros (500 millas) en el interior de Rusia, y publicó un video de las consecuencias.

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No fue posible verificar el video ni confirmar de manera independiente el ataque. El gobernador de la región rusa de Samara, Vyacheslav Fedorishchev, señaló que dos personas murieron por drones ucranianos en Syzran, pero no mencionó la refinería. El medio ruso Astra reportó que drones ucranianos alcanzaron la refinería de Syzran, propiedad del gigante del petróleo y el gas Rosneft.

Ucrania ha ampliado sus capacidades de ataque de medio y largo alcance, desplegando la llamativa tecnología de drones y misiles que ha desarrollado a nivel nacional mientras combate para derrotar la invasión rusa, que está en su cuarto año. El armamento y la pericia ucranianos son codiciados ahora por otros países, mientras que al inicio del conflicto Kiev tuvo que suplicar ayuda militar extranjera masiva.

Drones ucranianos golpearon otra refinería en la víspera, afirmó Zelenskyy.

“En general, nuestro plan de largo alcance para mayo se está llevando a cabo en gran medida casi por completo”, declaró Zelenskyy en una publicación en redes sociales el miércoles por la noche. “Los objetivos clave son las refinerías de petróleo rusas, las instalaciones de almacenamiento y otra infraestructura vinculada a estos ingresos petroleros”.

La escalada de ataques de Kiev ha mermado los ingresos de Moscú, al tiempo que siente el efecto de las sanciones internacionales. Con algunos ataques adentrándose más de 1.500 kilómetros (900 millas) en territorio ruso, las ofensivas han contribuido a que algunos rusos se sientan inseguros debido a la guerra y han incrementado la presión sobre su presidente, Vladímir Putin.

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