Ucrania recupera más de 370 kilómetros cuadrados de Rusia en los primeros meses de 2026

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    Ucrania recupera más de 370 kilómetros cuadrados de Rusia en los primeros meses de 2026
    Oleksandr Syrskyi afirmó que sus fuerzas han recuperado varias franjas de tierra a lo largo del frente de 1200 kilómetros en los primeros cinco meses de 2026. AP

Las fuerzas ucranianas atacaron más de 88.000 objetivos militares rusos en mayo, causando la muerte de más de 30.000 soldados y daños por valor de más de mil millones de dólares al complejo militar-industrial de Moscú

El ejército ucraniano ha recuperado más de 370 kilómetros cuadrados de territorio en lo que va del año, según confirmó el lunes el jefe militar de Kiev, mientras continúa cambiando el rumbo de la ofensiva contra la invasión rusa que ya dura más de cuatro años .

Oleksandr Syrskyi afirmó que sus fuerzas han recuperado varias franjas de tierra a lo largo del frente de 1200 kilómetros en los primeros cinco meses de 2026, y que aproximadamente una sexta parte de las ganancias territoriales se deben a la ofensiva del mes pasado.

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Según DeepState, un grupo independiente de analistas de campos de batalla con sede en Ucrania, la ganancia total de más de 98 kilómetros cuadrados en mayo también marcó la primera retirada neta de Rusia desde una importante contraofensiva de Kiev en 2023.

En total, las fuerzas ucranianas atacaron más de 88.000 objetivos militares rusos en mayo, causando la muerte de más de 30.000 soldados y daños por valor de más de mil millones de dólares al complejo militar-industrial de Moscú, añadió Syrskyi.

Syrskyi añadió que los combates siguen siendo más intensos en la región oriental de Donetsk, donde Rusia lleva casi dos años luchando por lograr avances significativos.

El jefe militar también señaló la aldea de Oleksandrivka, en la región de Jersón, y la ciudad de Huliaipole, en la región de Zaporiyia, como zonas situadas en la línea del frente donde se estaban produciendo los combates más intensos.

Mientras tanto, Syrskyi afirmó que, a pesar del consenso de los expertos de que la ciudad de Pokrovsk cayó en manos de Rusia el año pasado tras una intensa campaña que duró casi dos años, los soldados de Kiev siguen combatiendo dentro del centro logístico.

Si bien el estado del campo de batalla en tiempo real sigue siendo difícil de seguir debido a la intensidad de la guerra, las victorias reportadas por Ucrania coinciden con el análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Washington, que concluyó que Kiev estaba “desafiando activamente el carácter posicional de la guerra” a finales de mayo.

El centro de estudios citó específicamente la capacidad de Ucrania para desplegar drones con el fin de interrumpir la cadena de suministro y el movimiento de tropas rusas a lo largo del frente como algunas de las claves para frenar el avance de Moscú.

Los analistas habían advertido que Moscú llevaría a cabo una ofensiva a gran escala en primavera y avanzaría más allá de Pokrovsk, dos escenarios que han sido evitados por los ataques con drones de Ucrania.

Anteriormente, Zelensky había ensalzado los avances de Ucrania en mayo como prueba de que la guerra “ciertamente no favorece al ocupante”, prediciendo que las pérdidas de Rusia en el campo de batalla acabarán empujando al Kremlin hacia la diplomacia.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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