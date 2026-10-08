Ucrania recupera territorio en el Donbás y frustra una ofensiva rusa

UCRANIA- Moscú dice que su captura de la región es inevitable. Pero hasta ahora Kiev ha obstaculizado los esfuerzos rusos por rodear las ciudades del ‘cinturón de fortalezas’ ucraniano. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho repetidamente que la caída de la región del Donbás en el este de Ucrania es inevitable y ocurrirá más rápido de lo que Kiev piensa.

Las tendencias recientes en el campo de batalla muestran un panorama diferente. Una contraofensiva ucraniana de meses en la parte norte del Donbás ha frustrado los esfuerzos rusos para rodear las ciudades restantes controladas por Ucrania en la región. Rusia, según dicen analistas occidentales, ha perdido decenas de kilómetros cuadrados de territorio durante la campaña ucraniana, a la que Kiev está llamando Operación Vivaldi. En el sur del Donbás, Rusia continúa desplegando furiosos ataques para romper las líneas ucranianas. Pero Kiev ha reorganizado su defensa allí y hasta ahora ha evitado que el ejército ruso avance más en sus esfuerzos por rodear las principales ciudades del Donbás.

De manera más general, los avances rusos en toda Ucrania se han ralentizado notablemente en 2026 respecto a su ritmo ya lento del año pasado. Septiembre fue el peor mes en avances territoriales netos para Rusia dentro de Ucrania desde junio de 2023, según Black Bird Group, una firma de investigación con sede en Finlandia. Si bien los investigadores occidentales que rastrean el campo de batalla reportan cifras variables, en general están de acuerdo en que Rusia ha ganado solo un poco más de territorio del que ha perdido este año. Eso contrasta marcadamente con la narrativa presentada por el Ministerio de Defensa ruso, que dijo el 19 de septiembre que Rusia había capturado más de 5180 kilómetros cuadrados. Incluso los blogueros militares rusos ultranacionalistas han rebatido esto, expresando preocupación de que la ofensiva de Rusia para envolver las llamadas ciudades fortaleza del Donbás está fracasando. Los avances ucranianos han sucedido mientras ambos bandos tratan de encontrar una manera de restaurar el movimiento en un campo de batalla que se había estancado en gran medida debido a los drones.

George Barros, un analista sénior en el Instituto para el Estudio de la Guerra con sede en Washington, dijo que la Operación Vivaldi muestra que cuando un ejército sienta las bases necesarias el movimiento mecanizado sigue siendo posible incluso bajo una densa vigilancia con drones. Sin embargo, Ucrania invirtió meses en los preparativos para recuperar una pequeña fracción de su territorio perdido. Putin ha dicho que el control total ruso del Donbás, obtenido ya sea mediante la fuerza o a través de concesiones ucranianas, es una condición no negociable para finalizar la guerra. Ucrania ha rechazado las propuestas del gobierno de Trump para que entregue territorios que Rusia no ha logrado capturar en el campo de batalla. Con sus objetivos aún sin cumplir en el Donbás, Moscú ha intensificado su guerra aérea contra las ciudades ucranianas, utilizando su ventaja en misiles y drones para bombardear Kiev, la capital. Los ataques en varias ciudades durante la noche del miércoles dejaron al menos 20 muertos, según dijeron funcionarios ucranianos. Han calificado el bombardeo ruso como una campaña de terrorismo centrada en quebrar la voluntad del país de luchar. EL NORTE DEL DONBÁS La Operación Vivaldi lleva su nombre por lo que Ucrania llama las cuatro “estaciones”, o fases, de la campaña, y hace referencia a la obra más famosa del compositor. A medida que las fuerzas rusas avanzaban este año en áreas al este de las ciudades del “cinturón de fortalezas” de Sloviansk y Kramatorsk, y se adentraban en Kostiantynivka desde el sur, Ucrania preparaba una contraofensiva al norte. Antes de lanzar acciones ofensivas, las fuerzas ucranianas primero tuvieron que estabilizar sus líneas defensivas, deteniendo los lentos avances de Rusia en el norte del Donbás, según entrevistas a comandantes ucranianos. Luego, dijeron los comandantes, Ucrania procedió a crear condiciones en el campo de batalla que permitieran el avance de sus tropas.

Las fuerzas de Kiev apuntaron a la logística rusa, expandiendo una campaña de ataques de mediano alcance dirigida a las carreteras y vías férreas que suministran tropas y material ruso a la batalla. Como parte de ese esfuerzo, Ucrania destruyó un oleoducto, cortando el acceso al combustible que Rusia necesitaba para realizar vigilancia en el campo de batalla, dijo el teniente coronel Petro Horbatenko del Tercer Cuerpo de Ejército, que lideró la contraofensiva. Las tropas ucranianas también se centraron en eliminar a los pilotos de élite de drones rusos, empleando inteligencia de señales para encontrar y atacar sus posiciones y refugios. En lugares donde Rusia usaba drones guiados por cables de fibra óptica, los exploradores rastrearon los carretes de cable físico hasta los sitios de lanzamiento. Un tercer elemento de las preparaciones ucranianas involucró minas, dijo Horbatenko. Ucrania usó sistemas robóticos avanzados de remoción de minas para despejar caminos para sus tropas, dijo. También saturó las rutas de suministro rusas con minas colocadas por drones. Cuando el escenario estuvo finalmente preparado, Ucrania comenzó su ofensiva. Detrás de las líneas del frente, drones terrestres que Ucrania había lanzado desde el aire pasaron al ataque con explosivos y ametralladoras, intentando sembrar el caos en la retaguardia rusa. Al mismo tiempo, Ucrania avanzó por el frente en vehículos blindados en un esfuerzo por despejar las posiciones rusas búnker por búnker, dijeron los comandantes.

Los vehículos blindados, cuyo despliegue en el campo de batalla ha disminuido debido a su vulnerabilidad a los drones, estaban protegidos por un blindaje reactivo mejorado. Dicho blindaje utiliza explosiones controladas para repeler los drones que avanzan, dijeron los comandantes. Los soldados ucranianos dijeron que los rusos, tomados por sorpresa, a menudo desplegaban refuerzos en áreas donde las fuerzas ucranianas ya habían avanzado, lo que llevaba a emboscadas. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que hasta ahora más de 5000 soldados rusos habían muerto en la operación, y que otros 250 habían sido capturados. The New York Times no pudo verificar esas cifras de manera independiente. Ucrania no publica datos sobre sus propias bajas. EL SUR DEL DONBÁS El mayor movimiento en el frente antes de la Operación Vivaldi fue un avance ruso el año pasado. En la primavera y el verano de 2025, Rusia rompió las líneas defensivas ucranianas alrededor de Pokrovsk y avanzó rápidamente varios kilómetros hacia el oeste en terreno abierto hacia Dobropillia. El avance amenazó con permitir a Rusia cortar el acceso de Ucrania a una autopista crucial y envolver las ciudades del cinturón de fortalezas —llamadas así porque Ucrania ha erigido fuertes defensas a su alrededor— desde el suroeste. Buscando contener la brecha, Ucrania envió rápidamente a algunas de sus mejores brigadas a la zona. A principios de este año, las fuerzas de Moscú capturaron Pokrovsk. Continuaron avanzando lentamente hacia el norte en los meses posteriores. Pero las fuerzas de Kiev finalmente estabilizaron sus defensas, deteniendo a Rusia antes de que pudiera alcanzar sus objetivos estratégicos, según soldados y analistas militares ucranianos. Según los comandantes ucranianos, Rusia está decidida a recuperar el impulso y continúa enviando cientos de tropas en asaltos todos los días. A medida que continúan los ataques y contraataques, el área sigue siendo uno de los sectores más ferozmente disputados del frente. El teniente coronel Kyrylo Dubrovskyi, un comandante en el Primer Cuerpo de Azov de la Guardia Nacional de Ucrania, que ha liderado la defensa del área, dijo que la integración de un sistema digital de gestión del campo de batalla conocido como Delta fue crucial para frenar el avance de Rusia. El software, dijo, hizo posible “organizar el intercambio de información en tiempo real y detectar y neutralizar a los grupos de asalto enemigos”.