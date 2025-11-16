Ucrania trabaja en canje de prisioneros con Rusia, mientras siguen ataques a bases energéticas

Internacional
/ 16 noviembre 2025
    Ucrania trabaja en canje de prisioneros con Rusia, mientras siguen ataques a bases energéticas
    El ejército ruso, ha intensificado sus ataques, poniendo a las fuerzas ucranianas, que cuentan con menos recursos, bajo una presión severa. FOTO: AP.

Las partes acordaron activar los acuerdos de intercambio de prisioneros negociados en Estambul para liberar a mil 200 ucranianos

KIEV.- El presidente Volodymyr Zelensky informó que Ucrania trabaja para reanudar los intercambios de prisioneros con Rusia que podrían traer de vuelta mil 200 prisioneros ucranianos.

“Estamos... contando con la reanudación de los intercambios de prisioneros de guerra. Actualmente se están llevando a cabo muchas reuniones, negociaciones y llamadas para asegurar esto”, escribió Zelenskyy a través de redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo en Angleton deja dos menores fallecidos y dos más en estado crítico

Fue el sábado que Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, señaló que sostuvo consultas mediadas por Turquía y los Emiratos Árabes Unidos sobre la reanudación de los canjes.

Los acuerdos de Estambul se refieren a protocolos de intercambio de prisioneros establecidos con mediación turca en 2022, los cuales establecen reglas para canjes grandes y coordinados. Desde entonces, Rusia y Ucrania han intercambiado miles de prisioneros, aunque en forma esporádica.

Dañan drones infraestructura energética

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó que una infraestructura energética fue dañada por drones rusos durante la noche en la región ucraniana de Odesa; entre los sitios dañados está una planta de energía solar.

Los ataques aéreos rusos, han obligado a efectuar apagones intermitentes en todo el país de Ucrania en un momento en que el invierno está a punto de empezar.

Rusia disparó un total de 176 drones y un misil durante la noche, mientras las fuerzas ucranianas derribaron o neutralizaron 139 drones.

En el frente, el Ministerio de Defensa de Rusia indicó el domingo que sus fuerzas habían tomado dos asentamientos en la región sureña de Zaporiyia en Ucrania.

Funcionarios ucranianos dijeron en septiembre que la línea del frente se ha extendido a casi 1.250 kilómetros (800 millas).

Temas


Ataques
Muertes
Energía

Localizaciones


Ucrania

COMENTARIOS

Selección de los editores
Dos mujeres salen de un colegio electoral instalado en Madrid, este domingo. Chile celebra elecciones parlamentarias y presidenciales para elegir al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, con la izquierdista Jeannette Jara como favorita y con la derecha y la ultraderecha en una dura pugna por el segundo lugar. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Elecciones en Chile: quiénes son los candidatos y qué dicen las encuestas
Se han otorgado más de 37 mil asesorías a empresas y beneficiado a 2.5 millones de trabajadores.

IMSS refuerza campaña laboral contra la diabetes: más de 2.5 millones de trabajadores involucrados
La CTA denunció que el SAT en México ha amenazado a sus agremiados con auditorías para liberar mercancía en las aduanas.

Preocupan SAT y PJ, también, a grandes empresas tecnológicas
Localizan y destruyen áreas de almacenamiento de precursores químicos y laboratorio inactivo en Culiacán y Cosalá; además, aseguran artefactos explosivos en Badiraguato

Destruyen narcolaboratorios y aseguran explosivos en Culiacán, Cosalá y Badiraguato
La movilización, convocada originalmente para protestar contra la violencia, la impunidad y la falta de seguridad.

100 uniformados lesionados y 40 arrestados: saldo de la marcha de la Generación Z
El Plan Michoacán fue debatido en redes sociales, la oposición tuvo sus dudas de su efectividad, partiendo que ni siquiera fue presentado en esa entidad.

Plan Michoacán y marcha de la Generación Z abren debate en redes sociales
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en 13 meses de gobierno se han asegurado más de 4 millones de pastillas de fentanilo y casi 154 toneladas de metanfetaminas.

Aumenta consumo de metanfetaminas y supera al fentanilo en México
Logran derribar las vallas frente al Palacio Nacional durante la marcha de la Generación Z en el Zócalo. La policía lanzó piedras y gas lacrimógeno para intentar contenerlos.

60 heridos y 40 detenidos tras protesta de la Generación Z y el Movimiento del Sombrero en la CDMX