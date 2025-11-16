Ucrania trabaja en canje de prisioneros con Rusia, mientras siguen ataques a bases energéticas

KIEV.- El presidente Volodymyr Zelensky informó que Ucrania trabaja para reanudar los intercambios de prisioneros con Rusia que podrían traer de vuelta mil 200 prisioneros ucranianos.

“Estamos... contando con la reanudación de los intercambios de prisioneros de guerra. Actualmente se están llevando a cabo muchas reuniones, negociaciones y llamadas para asegurar esto”, escribió Zelenskyy a través de redes sociales.

Fue el sábado que Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, señaló que sostuvo consultas mediadas por Turquía y los Emiratos Árabes Unidos sobre la reanudación de los canjes.

Los acuerdos de Estambul se refieren a protocolos de intercambio de prisioneros establecidos con mediación turca en 2022, los cuales establecen reglas para canjes grandes y coordinados. Desde entonces, Rusia y Ucrania han intercambiado miles de prisioneros, aunque en forma esporádica.

Dañan drones infraestructura energética

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania informó que una infraestructura energética fue dañada por drones rusos durante la noche en la región ucraniana de Odesa; entre los sitios dañados está una planta de energía solar.

Los ataques aéreos rusos, han obligado a efectuar apagones intermitentes en todo el país de Ucrania en un momento en que el invierno está a punto de empezar.

Rusia disparó un total de 176 drones y un misil durante la noche, mientras las fuerzas ucranianas derribaron o neutralizaron 139 drones.

En el frente, el Ministerio de Defensa de Rusia indicó el domingo que sus fuerzas habían tomado dos asentamientos en la región sureña de Zaporiyia en Ucrania.

Funcionarios ucranianos dijeron en septiembre que la línea del frente se ha extendido a casi 1.250 kilómetros (800 millas).