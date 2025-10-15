UHealth SoLé, un nuevo centro de salud en Miami incorpora inteligencia artificial ‘desde la consulta’

Internacional
/ 15 octubre 2025
    UHealth SoLé, un nuevo centro de salud en Miami incorpora inteligencia artificial 'desde la consulta'
    El nuevo centro de salud UHealth SoLé Mia de la Universidad de Miami es uno de los primeros en incorporar inteligencia artificial "desde que el paciente hace la consulta". Foto: EFE/Alberto Boal

Esta previsto que abrirá por completo el 27 de octubre con cerca de 30 especialidades en North Miami y será el mayor centro ambulatorio de la Universidad de Miami

MIAMI- El nuevo centro de salud UHealth SoLé Mia de la Universidad de Miami es uno de los primeros en incorporar inteligencia artificial (IA) “desde que el paciente hace la consulta”, mientras la inversión privada en esta tecnología para el sector médico creció un 150 % anual en el mundo.

El sitio, que abrirá por completo el 27 de octubre con cerca de 30 especialidades en North Miami y será el mayor centro ambulatorio de la Universidad de Miami, usa IA para ayudar con el diagnóstico, consulta, registros médicos y revisión de pacientes, según explicaron a EFE médicos y directivos en un recorrido.

Estas herramientas están presentes “desde que el paciente hace la consulta hasta sus estudios de imágenes, hasta la propia consulta y la atención que brinda el médico”, describe Arturo Ríos Díaz, cirujano plástico especializado en reconstrucción mamaria de pacientes con cáncer de mama.

El doctor usa una aplicación de IA aprobada por la universidad que transcribe sin grabar el relato del paciente, lo que facilita la atención y el diagnóstico en el centro, que tendrá más de 600 trabajadores y la meta de atender a 1,500 personas al día.

$!El vestíbulo del centro de salud UHealth SoLé Mia. El doctor usa una aplicación de IA aprobada por la universidad que transcribe sin grabar el relato del paciente.
El vestíbulo del centro de salud UHealth SoLé Mia. El doctor usa una aplicación de IA aprobada por la universidad que transcribe sin grabar el relato del paciente. Foto: EFE/Alberto Boal

Por ahora, un estimado del 40 % del tiempo que destinan los médicos con sus pacientes es “cuidado indirecto”, es decir, tareas de documentación o revisión de notas, según cita el cirujano.

”Ahorita la inteligencia artificial precisamente nos está ayudando también con la revisión o resumen de toda la información que hay en la historia médica. Si un paciente viene y tiene más de 1.000 notas en la historia médica, es imposible revisar toda esa información en el corto periodo que tenemos de consulta”, expone.

LA APUESTA POR LA IA EN LA SALUD

UHealth SoLé Mia, de más de 34,000 metros cuadrados de construcción, abre tras un crecimiento del 150 % anual en 2024 de la inversión privada global, hasta 9,330 millones de dólares, en el sector médico y de salud, según un reporte del Foro Económico Mundial (WEF).

Usar IA en los diagnósticos reducirá en 50 % los costos de tratamiento y mejorará en 40 % los resultados de salud, prevé la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.

$!El médico Arturo Ríos Díaz, cirujano plástico especializado en reconstrucción mamaria de pacientes con cáncer de mama en el UHealth SoLé Mia en Miami.
El médico Arturo Ríos Díaz, cirujano plástico especializado en reconstrucción mamaria de pacientes con cáncer de mama en el UHealth SoLé Mia en Miami. Foto: EFE/Alberto Boal

El centro de UHealth ya usa IA para facilitar procesos previos a operaciones, pues permite obtener “los consentimientos antes de los procedimientos” y hay “monitores portátiles que van con los signos vitales del paciente en toda el área de los procedimientos”, detalla Dalmis Boulandier, directora de los servicios quirúrgicos.

”El error humano es cuando tratas de transcribir un número, una palabra o una frase de lo que estás mirando a lo que estás escribiendo. Eso (la IA) lo evita, simplemente queda transcrito automáticamente al récord médico”, asevera.

EL FACTOR HUMANO, INSUSTITUIBLE

Los pacientes en UHealth SoLé Mia notarán la IA cuando registren su ingreso, los “estén diagnosticando, cuando están hablando de la salud médica de ellos y cuando el doctor tenga más información”, pero la mayoría de la tecnología ocurrirá “tras bambalinas”, comenta Grace Litano-Camargo, directora de operaciones clínicas.

Las personas, matiza, “no van a sentir como que están hablando con una máquina, están hablando con gente todavía”, pues el trato humano no se sustituye, aunque con la IA los doctores puedan “hacer mucho más” con la información del paciente de lo que se podía “hacer hace 1 año, 5 años, 10 años”.

”Siempre vas a ver un doctor, siempre vas a ver una enfermera, un asistente médico, siempre nuestro transporte te va a llevar a tu sitio donde tienes que estar, eso todavía va a estar al centro de lo que nosotros tenemos aquí”, detalla.

El cirujano Ríos Díaz enfatiza que la prioridad es tener más tiempo para empatizar y tratar al paciente, además de asegurar que todo se hace bajo su consentimiento y siguiendo los protocolos federales.

”En las operaciones no es algo que estemos haciendo exactamente en este mismo momento, pero en la planificación a veces sí tenemos la oportunidad de usarla. Hay también la oportunidad de usar inteligencia artificial para darle cita a los pacientes en las mejores oportunidades”, manifiesta.

Por Pedro Pablo Cortés, Agencia de Noticias EFE

