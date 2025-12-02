Saltillo: Estiman entregar carretera a Derramadero en junio de 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Este año se invirtieron 85 millones de pesos en la ampliación de la carretera, ya suma 165 mdp erogados
La ampliación de la carretera Saltillo–Derramadero será entregada el próximo mes de junio, de acuerdo con el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila, Miguel Ángel Algara Acosta.
Tras su comparecencia de este martes ante el Congreso del Estado, el funcionario explicó que se trata de “una obra complicada”, pues se trabaja sin interrumpir el tránsito vehicular.
TE PUEDE INTERESAR: Tren Saltillo-Monterrey generará 3 mil 500 empleos para coahuilenses: CTM
“Estamos pensando que para junio podamos terminarla y entregarla. Nos falta lo más importante, que son los dos puentes: el de La Angostura y el de Las Coloradas. En algún momento vamos a desviar el tráfico hacia las partes nuevas y trabajaremos en tramos de la actual vialidad. Eso ya lo veremos. Tampoco queremos generar conflictos viales ni accidentes, porque lo más importante es salvaguardar la vida de las personas, y en base a eso actuaremos”, dijo.
El fallo de la licitación emitido el año pasado por la Secretaría estableció como fecha límite el 22 de mayo de 2026, al considerar 547 días naturales desde el inicio de los trabajos, programado para el 22 de noviembre de 2024.
Durante su comparecencia, Algara Acosta detalló que en 2024 se invirtieron 85 millones de pesos en la obra y que, en lo que va de la administración, se han aplicado 165 millones. El contrato asignado a Proyectos de Infraestructura de La Laguna S.A. de C.V. asciende a 422 millones 155 mil pesos.
El secretario señaló que la ampliación reducirá los tiempos de traslado de los 25 mil vehículos que circulan diariamente por el tramo, además de modernizar la conectividad en la región, particularmente en la cadena de valor del clúster automotriz.
“En el contexto nacional, esta obra, una vez concluida, será de gran impacto regional al consolidar la unión de los corredores Querétaro–Ciudad Juárez y Mazatlán–Matamoros, fortaleciendo así nuestra competitividad logística”, apuntó.
TE PUEDE INTERESAR: Ampliación a Derramadero: finalmente arrancó el proyecto
También explicó que la modernización contempla 7.4 kilómetros de la carretera Saltillo–Zacatecas y permitirá contar con una sección operativa de 22 metros para cuatro carriles, faja central, acotamientos, señalamientos y obras de drenaje.
BUSCAN PREVENIR ACCIDENTES MORTALES
El funcionario destacó además la importancia de la ampliación como medida de prevención, pues “en los últimos meses ha habido tres accidentes mortales”.
“Es una vialidad donde el cruce de personas y vehículos de un lado a otro, sin la precaución debida, origina muchos accidentes”, señaló.
Agregó que, una vez terminada la obra, se contará con laterales por donde circularán vehículos de baja velocidad, utilizados por habitantes de los ejidos La Angostura y Las Coloradas, así como por alumnado y personal de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
El pasado 13 de noviembre, un hombre perdió la vida y dos más resultaron lesionados tras un choque entre dos automóviles, uno de ellos presuntamente a exceso de velocidad.
TE PUEDE INTERESAR: Región Sureste: Derramadero sigue siendo ‘imán’ para las inversiones
El 22 de octubre, el operador de una camioneta que trasladaba trabajadores chocó de frente contra dos camiones de transporte de personal, dejando una persona fallecida y 20 heridas.
Uno de los accidentes más mortales ocurrió en julio, cuando el conductor de una camioneta RAM invadió el carril contrario e impactó de frente contra una camioneta Avanza, provocando la muerte de cuatro personas, entre ellas la conductora, quien se dirigía a la empresa Stellantis Motores rumbo a Derramadero.