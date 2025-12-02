Saltillo: Estiman entregar carretera a Derramadero en junio de 2026

La ampliación de la carretera Saltillo–Derramadero será entregada el próximo mes de junio, de acuerdo con el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila, Miguel Ángel Algara Acosta.

Tras su comparecencia de este martes ante el Congreso del Estado, el funcionario explicó que se trata de “una obra complicada”, pues se trabaja sin interrumpir el tránsito vehicular.

“Estamos pensando que para junio podamos terminarla y entregarla. Nos falta lo más importante, que son los dos puentes: el de La Angostura y el de Las Coloradas. En algún momento vamos a desviar el tráfico hacia las partes nuevas y trabajaremos en tramos de la actual vialidad. Eso ya lo veremos. Tampoco queremos generar conflictos viales ni accidentes, porque lo más importante es salvaguardar la vida de las personas, y en base a eso actuaremos”, dijo.

El fallo de la licitación emitido el año pasado por la Secretaría estableció como fecha límite el 22 de mayo de 2026, al considerar 547 días naturales desde el inicio de los trabajos, programado para el 22 de noviembre de 2024.

Durante su comparecencia, Algara Acosta detalló que en 2024 se invirtieron 85 millones de pesos en la obra y que, en lo que va de la administración, se han aplicado 165 millones. El contrato asignado a Proyectos de Infraestructura de La Laguna S.A. de C.V. asciende a 422 millones 155 mil pesos.