Cruz Azul vs Tigres y Rayados vs Toluca: horarios y dónde ver las Semifinales de Ida del Apertura 2025

Fútbol
/ 2 diciembre 2025
    Cruz Azul vs Tigres y Rayados vs Toluca: horarios y dónde ver las Semifinales de Ida del Apertura 2025
    La acción de las sSemifinales del Apertura 2025 podrá seguirse en Canal 5, VIX, TUDN y Azteca 7. FOTO: MEXPSORT

La Liguilla del Apertura 2025 continúa este miércoles 3 de diciembre con los partidos de Ida de las Semifinales

La Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX entra en su fase de Semifinales este miércoles 3 de diciembre con dos partidos programados. La jornada inicia a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, donde Cruz Azul recibirá a Tigres, mientras que el segundo encuentro será a las 21:05 horas en el Estadio BBVA, con Rayados de Monterrey enfrentando a Toluca.

El partido entre Cruz Azul y Tigres marcará el segundo enfrentamiento del año entre ambos por un boleto a la Final, tras la serie en la Copa de Campeones Concacaf 2025. En aquel torneo, el partido de ida en Monterrey terminó 1-1, con goles de Rodolfo Rotondi y Juan Purata, y en la vuelta, Ángel Sepúlveda anotó el penal decisivo para que la Máquina avanzara a la final.

Este 2025, Sepúlveda también marcó en la Fase Regular del Apertura ante Tigres, rescantando empates importantes tanto en CU como en el Volcán. A pesar de estas actuaciones, Cruz Azul tiene un historial complicado frente a los felinos en Liguilla: de seis enfrentamientos previos en fases eliminatorias, solo logró avanzar en una ocasión, en los Cuartos de Final del Guardianes 2020.

El arbitraje de este primer juego correrá a cargo de Ismael López Peñuelas (central), con Enrique Bustos y Edgar Magdaleno como abanderados, y asistencia de VAR de Guillermo Pacheco y Michel Espinoza. El partido será transmitido por Canal 5, VIX, TUDN y Azteca 7.

A las 21:05 horas, Rayados de Monterrey, dirigidos por Domènec Torrent y con Sergio Ramos en la plantilla, recibirán a Toluca en el Estadio BBVA. Los Rayados llegan tras eliminar al América con un gol de último minuto de Germán Berterame, mientras que Toluca se consolidó como líder de la tabla y busca su segunda final consecutiva.

El conjunto de Antonio “Turco” Mohamed, que cuenta con Paulinho como líder de goleo, intentará mejorar su ofensiva para superar a un Monterrey con inconsistencias defensivas. El arbitraje estará a cargo de Daniel Quintero como central, con José Martínez y Erik Durón como abanderados, y VAR de Oscar Macías y Jorge Camacho.

Temas


Futbol
previa

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Cruz Azul
Tigres UANL
Liga MX

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

