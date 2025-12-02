Cruz Azul vs Tigres y Rayados vs Toluca: horarios y dónde ver las Semifinales de Ida del Apertura 2025

La Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX entra en su fase de Semifinales este miércoles 3 de diciembre con dos partidos programados. La jornada inicia a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, donde Cruz Azul recibirá a Tigres, mientras que el segundo encuentro será a las 21:05 horas en el Estadio BBVA, con Rayados de Monterrey enfrentando a Toluca.

El partido entre Cruz Azul y Tigres marcará el segundo enfrentamiento del año entre ambos por un boleto a la Final, tras la serie en la Copa de Campeones Concacaf 2025. En aquel torneo, el partido de ida en Monterrey terminó 1-1, con goles de Rodolfo Rotondi y Juan Purata, y en la vuelta, Ángel Sepúlveda anotó el penal decisivo para que la Máquina avanzara a la final.

