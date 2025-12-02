Coahuila: Censo y vigilancia sanitaria ‘recortan’ de 450 a 250 los anexos en el Estado

    En los últimos años, los centros de rehabilitación han proliferado en Coahuila, principalmente en las ciudades más pobladas. Foto: Especial

En más de 44 por ciento fueron reducidos los espacios de atención contra las drogas en la entidad

Un censo realizado por la Secretaría de Salud de Coahuila, en coordinación con diversas instancias, logró reducir en 44% el número de establecimientos que operaban como centros residenciales especializados en adicciones, comúnmente conocidos como anexos.

La recopilación inicial de información, realizada junto con el INEGI y autoridades municipales, identificó alrededor de 450 establecimientos que se declaraban como centros de atención. Tras un proceso de verificación efectuado durante este año, en conjunto con el DIF estatal, se informó que se visitó el 100 por ciento de estos lugares. El resultado mostró una disminución de 200 anexos.

“Muchos de estos establecimientos ya habían cambiado de dirección, dejado de operar como centros residenciales o simplemente no funcionaban. El número final de establecimientos que aún conservan la actividad y funcionalidad de brindar servicio residencial especializado en adicciones es de aproximadamente 250”, explicó el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso.

Moscoso detalló que el número de centros funcionales es “versátil y dinámico”, debido a que, una vez identificado un padrón más preciso, comenzó un trabajo de acompañamiento para que los establecimientos cumplieran con la normativa y los requisitos obligatorios. Fue durante este proceso cuando se detectó que muchos centros habían cerrado o cambiado de ubicación.

El subsecretario Iván Alejandro Moscoso señaló que mantendrán la vigilancia en los centros que siguen operando. Foto: Archivo

El subsecretario advirtió que los 250 centros que actualmente integran el padrón no están exentos de suspensión: “Si no cumplen con los requisitos, pueden desistir de dar este servicio y cerrar”.

Al inicio de la actual administración, en 2023, el registro estatal contabilizaba apenas 100 anexos. El incremento en la proliferación de estos centros fue descrito como un fenómeno relacionado con la falta de regulación estricta a nivel nacional, lo que permitió su crecimiento desorganizado.

Cada año, la Fiscalía General de Coahuila recibe en promedio cinco denuncias por muertes ocurridas en anexos, cifra que incluso se ha superado en los últimos dos años. Esto motivó la implementación de acciones más firmes para regularizar estos establecimientos.

Moscoso señaló que el trabajo de regulación se ha enfocado en apoyar a los responsables para que cumplan con los lineamientos, pues muchos operaban sin los avisos o permisos necesarios.

Los anexos han sido constantemente denunciados ante las autoridades por malos tratos e incluso abusos. Foto: Archivo

La campaña de capacitación incluye asesoría en materia de salud, orientación en derechos humanos y acompañamiento de personal de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, así como del DIF.

Durante la primera etapa de revisión se aplicaron sanciones y suspensiones. Se detectaron cinco establecimientos que no estaban debidamente conformados y presentaban condiciones que vulneraban la integridad de las personas internadas.

El subsecretario indicó que las regiones con mayor número de centros residenciales coinciden con las zonas más pobladas del estado. Saltillo y Torreón encabezan la lista, seguidas por Monclova y municipios de la Región Norte, donde también se registra una concentración importante de establecimientos.

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

