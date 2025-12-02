Coahuila: Censo y vigilancia sanitaria ‘recortan’ de 450 a 250 los anexos en el Estado

Un censo realizado por la Secretaría de Salud de Coahuila, en coordinación con diversas instancias, logró reducir en 44% el número de establecimientos que operaban como centros residenciales especializados en adicciones, comúnmente conocidos como anexos.

La recopilación inicial de información, realizada junto con el INEGI y autoridades municipales, identificó alrededor de 450 establecimientos que se declaraban como centros de atención. Tras un proceso de verificación efectuado durante este año, en conjunto con el DIF estatal, se informó que se visitó el 100 por ciento de estos lugares. El resultado mostró una disminución de 200 anexos.

“Muchos de estos establecimientos ya habían cambiado de dirección, dejado de operar como centros residenciales o simplemente no funcionaban. El número final de establecimientos que aún conservan la actividad y funcionalidad de brindar servicio residencial especializado en adicciones es de aproximadamente 250”, explicó el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, Iván Alejandro Moscoso.

Moscoso detalló que el número de centros funcionales es “versátil y dinámico”, debido a que, una vez identificado un padrón más preciso, comenzó un trabajo de acompañamiento para que los establecimientos cumplieran con la normativa y los requisitos obligatorios. Fue durante este proceso cuando se detectó que muchos centros habían cerrado o cambiado de ubicación.