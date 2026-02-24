Después de cuatro años de guerra, jóvenes ucranianos buscan un futuro

LEÓPOLIS- Los jóvenes ucranianos intentan impedir que la guerra les robe la juventud y buscan espacios para el crecimiento personal, la creatividad y la esperanza, en medio de la destrucción y la incertidumbre y al cumplirse cuatro años desde la invasión rusa. “Siempre soñé con vivir en Leópolis, aunque no podía imaginarme que ocurriría de esta manera”, contó Darina Martinenko, una estudiante universitaria de 19 años, a EFE en esa ciudad del oeste de Ucrania, lejos de su hogar en el este ocupado. TE PUEDE INTERESAR: De panaderías a salones de belleza, así sufren las empresas rusas por la política fiscal de guerra Darina y su hermana menor Viola tenían 15 y 14 años respectivamente cuando las tropas rusas cruzaron la frontera el 24 de febrero de 2022 y conquistaron su pueblo en la región de Luhansk.

Tras meses viviendo bajo la ocupación, vino una tensa huida con su madre, a través de uno de los últimos corredores humanitarios, y un año en Polonia lleno de soledad y ansiedad. UN NUEVO HOGAR Ahora, las hermanas han recuperado la estabilidad y la alegría, en parte gracias al Urban Camp (Campamento Urbano) de Leópolis, un centro innovador gestionado por la ONG Street Culture (Cultura Urbana).

Instalado en un revitalizado Palacio de la Cultura de tiempos soviéticos, ofrece alojamiento temporal a jóvenes desplazados, así como clases de breakdance, patinaje y deportes urbanos varios. Cada habitación alberga a varias personas y está equipada sólo con lo esencial, pero la recién creada comunidad ha aliviado la pérdida de hogares y amigos. TE PUEDE INTERESAR: Tras 4 años de guerra rusa en Ucrania, la paz sigue siendo esquiva aún con la presión de EU Recientemente, Darina quedó segunda en una competición regional de breakdance, mientras que su introvertida hermana Viola se aficionó al arte del grafiti.

“Los jóvenes ucranianos no necesitan sólo un lugar donde vivir, sino también inspiración personal y un nuevo comienzo”, dijo a EFE Víktor Chulanovski, cofundador de Street Culture y jefe del Urban Camp. El equipo, que originalmente tenía sede en Járkov (noreste), abrió espacios urbanos allí y en Kiev, antes de trasladarse a Leópolis por la guerra. Chulanovski cree que el papel de la cultura urbana se ha vuelto aún más vital para unos jóvenes a menudo desorientados. “Es crucial que los jóvenes tengan opciones de calidad para desarrollarse y eso a menudo depende de su entorno”, explicó Chulanovski. “Si las calles ofrecen sólo grupos informales, alcohol o ejemplos negativos, no es algo que les motive para quedarse en Ucrania y desarrollar sus ciudades”. TRANSFERIR CONOCIMIENTOS Y ESPERANZA Urban Camp se ha marcado como misión transmitir habilidades, inspiración y apoyo.