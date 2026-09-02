Un año después, ataques de EU contra supuestas lanchas del narco han dejado más de 220 personas muertas

WASHINGTON- La campaña de ataques del Ejército de Estados Unidos contra supuestas embarcaciones del narco en el Caribe y frente a las costas latinoamericanas del Pacífico cumple un año con un balance de más de 220 muertos y sin perspectiva de que Washington ponga fin a este operativo en un contexto de cooperación regional cada vez más estrecha en materia de seguridad. El 2 de septiembre de 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, explicaba a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca que hacía apenas unos minutos el Pentágono había “neutralizado” una “embarcación que transportaba droga, una gran cantidad de droga” en el Caribe. Poco después Trump compartía en redes sociales imágenes de vídeo desclasificadas; 29 segundos en blanco y negro que mostraban una lancha convertirse en una bola de fuego tras un “ataque cinético”.

El mandatario aseguró que se trataba de “narcoterroristas” de la banda criminal originaria de Venezuela Tren de Aragua y que la operación mató a 11 personas y concluía además con una advertencia para “cualquiera que medite siquiera introducir drogas en Estados Unidos”. Más tarde se supo que en esa acción fueron atacadas dos lanchas y que se ordenó una segunda oleada sobre dos supervivientes que estaban en el agua y que acabaron falleciendo a consecuencia de esa nueva descarga. La Administración Trump defendió que el segundo ataque estuvo dentro de la legalidad y fue necesario para destruir por completo cargamento de droga, mientras que algunos expertos jurídicos y miembros del Congreso afirmaron que la acción pudo constituir un crimen de guerra. Eso no ha impedido que la campaña, más tarde bautizada como Lanza del Sur, haya seguido implementándose. Ataques reportados en las redes Después de esa primera acometida del 2 de septiembre de 2025 el Comando Sur (SOUTHCOM) comenzó a reportar de manera regular distintos ataques, principalmente a través de redes sociales y con información incompleta, lo que hace difícil realizar un balance detallado de Lanza del Sur.

El consenso de varios medios y otras entidades que han tratado de contabilizar en detalle a las víctimas del operativo es que al menos 68 embarcaciones han sido destruidas y no menos de 227 personas han fallecido a consecuencia de los ataques, mientras que solo se ha documentado el rescate de tres supervivientes. Lanza del Sur se enmarcó a su vez en la estrategia de presión militar que Washington activó a finales del año pasado sobre el expresidente venezolano, Nicolás Maduro, al que finalmente el Pentágono capturaría el 3 de enero tras una espectacular infiltración en Fuerte Tiuna, en Caracas. No obstante, la Casa Blanca no ha dado indicación alguna de que vaya a finiquitar la operación. Si acaso, el establecimiento de La Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), conformada por Estados Unidos y otros 18 países de Latinoamérica y el Caribe, o la llegada al poder en Colombia del ultraderechista Abelardo de la Espriella anticipan campañas aún más agresivas. ”La victoria consiste en que todo el territorio de nuestros socios esté bajo el control de esos Gobiernos afines. En otras palabras; cuando Colombia sea capaz de controlar su propio territorio, y no los cárteles, cuando Ecuador pueda controlar su territorio, y no los cárteles, o cuando Venezuela controle su territorio, y no los cárteles”, explicó un funcionario estadounidense en una llamada con motivo del aniversario de Lanza del Sur. La fuente explicó que la campaña ha deparado “reducciones récord” en las actividades marítimas ilícitas detectadas por el Comando Sur, lo que incluye un 65 % menos en el Caribe occidental, un 60 % menos en el Caribe oriental y casi el 50 % en las costas del Pacífico. ”Los estamos obligando a cambiar de ruta. Los estamos obligando a gastar más dinero. Los estamos obligando a asumir mayores riesgos”, sentenció con respecto a la presión ejercida por la operación sobre los cárteles y bandas, de los cuales una veintena han sido declarados como organizaciones terroristas extranjeras por Washington desde el retorno de Trump al poder en enero de 2025.