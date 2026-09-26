Huracán Polo y lluvias intensas azotan a México; habrá calor de 40 grados y vientos fuertes en el norte

El huracán Polo se mantendrá este sábado 26 de septiembre como un sistema de categoría mayor al suroeste de la península de Baja California, mientras distintos fenómenos atmosféricos provocarán lluvias intensas, fuertes vientos, oleaje elevado y temperaturas de hasta 40 grados en diferentes regiones de México. De acuerdo con el aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la circulación de Polo reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en zonas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, además de generar condiciones de viento y oleaje elevado en las costas de estos estados.

Al mismo tiempo, el monzón mexicano y la inestabilidad atmosférica sobre el noroeste del país favorecerán lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas. En el sur, una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, ubicada al sur de las costas de Oaxaca, también es vigilada por las autoridades meteorológicas. La combinación de estos sistemas provocará lluvias de distinta intensidad en buena parte del territorio nacional, con los mayores acumulados previstos para Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco.

¿EN QUÉ ESTADOS HABRÁ LLUVIAS INTENSAS ESTE SÁBADO? El pronóstico del SMN contempla lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en regiones de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. En Oaxaca, las precipitaciones más importantes se esperan en el noreste y este del estado, mientras que en Chiapas podrían presentarse en las regiones norte, centro, este y sur. Para Tabasco, el pronóstico señala principalmente la zona sur, y en Veracruz las lluvias se concentrarán en regiones del sur y centro. También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en el sur de Sonora, suroeste de Chihuahua, oeste y noroeste de Durango, norte y sur de Sinaloa, además de Nayarit, la costa de Jalisco, Colima y regiones de la costa y este de Guerrero. Baja California Sur, Estado de México, Puebla, Michoacán y Campeche tendrán chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros. Mientras tanto, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo podrían registrar intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros. Para Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro se pronostican lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 milímetros.

HURACÁN POLO MANTIENE VIGILANCIA SOBRE EL PACÍFICO MEXICANO El SMN informó que Polo permanecerá como huracán de categoría mayor en la escala Saffir-Simpson al suroeste de la península de Baja California. Su circulación influirá principalmente en las condiciones meteorológicas del noroeste y occidente del país, donde se prevén precipitaciones, viento y oleaje elevado. Las autoridades meteorológicas mantienen bajo vigilancia tanto al huracán Polo como al monzón mexicano y a la zona de baja presión localizada al sur de Oaxaca, debido a su influencia sobre las condiciones atmosféricas de distintas regiones del país. PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO: CIELOS MAYORMENTE NUBLADOS Y PROBABILIDAD DE CHUBASCOS VESPERTINOS De acuerdo con el reporte oficial del SMN de la CONAGUA, la ciudad de Saltillo registrará hoy, sábado 26 de septiembre, una jornada templada a cálida con temperaturas que alcanzarán una máxima de 24 °C a 25 °C durante la tarde y una mínima de 14 °C registrada al amanecer. Predominará una abundante cobertura de nubosidad a lo largo del día, acompañada de vientos del este-noreste con velocidades moderadas que oscilarán entre los 15 y 30 km/h en la zona metropolitana. Para la segunda mitad del día, las autoridades atmosféricas señalan que canales de baja presión en el noreste del país mantendrán la probabilidad de intervalos de chubascos y precipitaciones aisladas hacia la tarde y noche en diversos puntos del municipio. ¿DÓNDE HARÁ MÁS CALOR ESTE SÁBADO? Aunque se pronostican lluvias en diversas entidades, las temperaturas continuarán elevadas en buena parte del norte y otras regiones del territorio nacional. El SMN prevé temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius en el noreste de Baja California, Baja California Sur, Sonora, norte de Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, regiones del sureste y suroeste de Chihuahua, noreste de Durango, norte y noreste de Coahuila, norte y este de Nuevo León y Tamaulipas. También se alcanzarán esos valores en Quintana Roo, Campeche y Yucatán. En otras regiones, las temperaturas máximas oscilarán entre 30 y 35 grados Celsius. Esta condición se espera en el sur de Zacatecas, sureste de San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, noreste de Hidalgo, Morelos, norte y suroeste de Puebla, además de Veracruz, Tabasco y Chiapas.

SE ESPERAN TEMPERATURAS DE HASTA 5 GRADOS El ambiente frío se concentrará principalmente en zonas serranas del país. Para este sábado se pronostican temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla. Estas condiciones contrastarán con el ambiente caluroso previsto durante el día en entidades del norte y otras regiones del territorio nacional. SMN PRONOSTICA FUERTES RACHAS DE VIENTO El pronóstico meteorológico contempla viento de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí. En Baja California, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas y Oaxaca se esperan vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora. Estas condiciones estarán acompañadas en algunas zonas por lluvias y actividad eléctrica.

ESTADOS TENDRÁN OLEAJE ELEVADO El paso e influencia de Polo también mantendrá condiciones de oleaje elevado en diferentes puntos del litoral del Pacífico mexicano. El SMN pronostica oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros de altura en las costas de Baja California Sur y Nayarit. En las costas de Jalisco y Colima se esperan olas de entre 1.5 y 2.5 metros, mientras que en la costa occidental de Baja California y en las costas de Chiapas el oleaje podría alcanzar entre 1 y 2 metros de altura. Ante estas condiciones, el SMN mantiene el monitoreo de Polo y de los demás sistemas atmosféricos que estarán influyendo sobre el territorio nacional durante este sábado.

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