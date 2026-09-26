Isaac del Toro va por el arcoíris: hora y claves de su ataque al Mundial de Ciclismo 2026

Isaac del Toro afrontará este domingo la prueba más esperada del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 en Montreal. El mexicano tomará la salida en la carrera élite varonil, con un recorrido de 273.7 kilómetros y más de 3 mil 800 metros de desnivel acumulado. El bajacaliforniano llega con argumentos para una actuación protagonista. Hace dos semanas ganó el Grand Prix Cycliste de Montréal, disputado sobre buena parte del mismo circuito mundialista, luego de superar a Paul Seixas en el cierre.

Ese antecedente cobra valor porque Del Toro ya conoce dónde atacar, cómo responder en las subidas y qué exige el tramo final sobre Avenue du Parc. La ruta tendrá como punto decisivo el circuito de Mount Royal, con 12 vueltas y ascensos repetidos a Camillien-Houde. El desgaste será clave en una prueba que puede superar las seis horas y exige colocación, resistencia y lectura táctica. Del Toro reconoció ante la UCI que México no cuenta con la selección más poderosa del pelotón, por lo que deberán “ser realmente inteligentes” para aprovechar sus oportunidades. México respaldará al líder del UAE Team Emirates-XRG con Eder Frayre, Ulises Castillo, José Antonio Escárcega, el coahuilense Carlos García, Tomás Aguirre y Edgar Cadena. La misión será mantener protegido a Del Toro durante los sectores más exigentes y llevarlo con opciones al tramo decisivo.

El ensenadense abrió su participación en Montreal con un sexto lugar en la contrarreloj individual, al completar los 39.2 kilómetros en 46:31.96. En el Mundial de Kigali 2025 fue quinto contra el reloj y séptimo en la carrera de ruta, por lo que este domingo buscará mejorar ese resultado. Entre los principales rivales aparecen Remco Evenepoel, Paul Seixas, Wout van Aert, Tom Pidcock y Mathieu van der Poel. La ausencia de Tadej Pogacar amplía el escenario competitivo, mientras que el triunfo reciente de Del Toro en Montreal lo coloca entre los nombres a seguir. Para México, la cita representa una oportunidad de disputar el maillot arcoíris en la categoría élite masculina. La carrera podrá seguirse en México por ESPN y Disney+, con salida prevista a las 7 de la mañana.