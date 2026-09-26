¡De la polémica a Spotify! Aleks Syntek dispara sus reproducciones tras sus días más controversiales

Dicen que después de la tormenta viene la calma. O al menos eso se esperaba de lo que está sucediendo con la imagen pública y la carrera de Aleks Syntek. Sin embargo, al cantante le fue mucho mejor, debido a que las reproducciones de su música tuvieron un aumento luego de los días de polémica, drama y “vergonzosas” transmisiones en sus redes sociales. Según datos de análisis de la industria registrados en plataformas de métricas musicales como Chartmetric y SpotifyTracked —plataformas que no están vinculadas con Spotify, pero que tienen aproximadamente los mismos números—, la audiencia diaria del intérprete registró un incremento del 630% en sus reproducciones tras la ola de viralidad, reportó ‘El Universal’. La eterna guerra que tiene Syntek contra las nuevas tendencias musicales se trasladó a los charts, gracias precisamente a él mismo, luego de que “monetizara” con sus aparentes problemas emocionales o mentales.

¿QUÉ HIZO ALEKS SYNTEK? Las métricas del perfil oficial del cantante superaron los 6.8 millones de oyentes mensuales, consolidando una marcada tendencia al alza en el consumo de su obra. El hito más relevante del repunte ocurrió el 22 de septiembre, cuando su clásico tema ‘Duele el Amor’, interpretado a dueto con Ana Torroja, escaló en los listados de Spotify México hasta alcanzar aproximadamente 951 mil reproducciones diarias en un solo día. Este fenómeno convirtió a la conversación digital en una de las campañas involuntarias de difusión más efectivas del año para el artista.

El auge en las reproducciones devolvió varios de los temas emblemáticos de las décadas de 1990 y 2000 a las listas de reproducción activas de los usuarios. Según las plataformas especializadas de rastreo de métricas, la lista de composiciones con mayor número de reproducciones acumuladas en los catálogos de Spotify y YouTube Music se encuentra encabezada de la siguiente manera:

‘Duele el Amor’: registra más de 311 millones de reproducciones totales acumuladas y en YouTube Music cuenta con más de 279 millones de reproducciones. Mientras que ‘Corazones Invencibles’ ya supera la cifra de 130 millones de reproducciones en la plataforma y 81 millones en YouTube Music. Y el clásico noventero ‘Sexo, Pudor y Lágrimas’ alcanza más de 129 millones de escuchas históricas y en YouTube Music cuenta con 71 millones.

De hecho, en redes sociales, usuarios reportaron haber escuchado más la música de Syntek por las estaciones de radio, choferes de aplicación y hasta en negocios de comida. (Con información de ‘El Universal’)