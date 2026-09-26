¡De la polémica a Spotify! Aleks Syntek dispara sus reproducciones tras sus días más controversiales

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¡De la polémica a Spotify! Aleks Syntek dispara sus reproducciones tras sus días más controversiales
    Hechos. Aleks Syntek volvió a llamar la atención en redes sociales y sus canciones registraron un repunte en reproducciones. FOTO: FACEBOOK@ALEKSSYNTEK

La conversación en redes alrededor del cantante habría impulsado el consumo de sus canciones, con ‘Duele el Amor’ entre los temas que registraron un importante repunte

Dicen que después de la tormenta viene la calma. O al menos eso se esperaba de lo que está sucediendo con la imagen pública y la carrera de Aleks Syntek. Sin embargo, al cantante le fue mucho mejor, debido a que las reproducciones de su música tuvieron un aumento luego de los días de polémica, drama y “vergonzosas” transmisiones en sus redes sociales.

Según datos de análisis de la industria registrados en plataformas de métricas musicales como Chartmetric y SpotifyTracked —plataformas que no están vinculadas con Spotify, pero que tienen aproximadamente los mismos números—, la audiencia diaria del intérprete registró un incremento del 630% en sus reproducciones tras la ola de viralidad, reportó ‘El Universal’.

La eterna guerra que tiene Syntek contra las nuevas tendencias musicales se trasladó a los charts, gracias precisamente a él mismo, luego de que “monetizara” con sus aparentes problemas emocionales o mentales.

¿QUÉ HIZO ALEKS SYNTEK?

Las métricas del perfil oficial del cantante superaron los 6.8 millones de oyentes mensuales, consolidando una marcada tendencia al alza en el consumo de su obra.

El hito más relevante del repunte ocurrió el 22 de septiembre, cuando su clásico tema ‘Duele el Amor’, interpretado a dueto con Ana Torroja, escaló en los listados de Spotify México hasta alcanzar aproximadamente 951 mil reproducciones diarias en un solo día.

Este fenómeno convirtió a la conversación digital en una de las campañas involuntarias de difusión más efectivas del año para el artista.

El auge en las reproducciones devolvió varios de los temas emblemáticos de las décadas de 1990 y 2000 a las listas de reproducción activas de los usuarios.

Según las plataformas especializadas de rastreo de métricas, la lista de composiciones con mayor número de reproducciones acumuladas en los catálogos de Spotify y YouTube Music se encuentra encabezada de la siguiente manera:

‘Duele el Amor’: registra más de 311 millones de reproducciones totales acumuladas y en YouTube Music cuenta con más de 279 millones de reproducciones. Mientras que ‘Corazones Invencibles’ ya supera la cifra de 130 millones de reproducciones en la plataforma y 81 millones en YouTube Music.

Y el clásico noventero ‘Sexo, Pudor y Lágrimas’ alcanza más de 129 millones de escuchas históricas y en YouTube Music cuenta con 71 millones.

https://vanguardia.com.mx/show/descubre-por-que-el-30-de-septiembre-se-regalan-hot-wheels-NF23730683

De hecho, en redes sociales, usuarios reportaron haber escuchado más la música de Syntek por las estaciones de radio, choferes de aplicación y hasta en negocios de comida. (Con información de ‘El Universal’)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Música
Salud Mental

Localizaciones


México

Personajes


Aleks Syntek

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Entre sabor y tradición: Saltillo celebra el ‘Festival de la Paella’

Entre sabor y tradición: Saltillo celebra el ‘Festival de la Paella’
Bill Gates realizó el 26 de agosto de 2026 un extenso ensayo en el que argumentaba que el mundo no se está preparando para las perturbaciones que la IA.

Inteligencia artificial puede causar ‘mil millones de muertes’: Bill Gates
AHMSA y MINOSA aún no han sido vendidas tras la audiencia de subasta realizada este viernes.

Juzgado aclara: aún no se vende AHMSA; proceso de venta seguirá durante los próximos días
Descubre por qué el 30 de septiembre se regalan Hot Wheels

Descubre por qué el 30 de septiembre se regalan Hot Wheels
Los Padres de San Diego celebraron en Dodger Stadium su clasificación a los Playoffs de la MLB 2026, la tercera consecutiva para la franquicia.

Padres de San Diego están en Playoffs MLB 2026: ¿qué equipos ya amarraron la Postemporada?
Las 7 nuevas reglas para viajar en avión

Las 7 nuevas reglas para viajar en avión
La decoración otoñal que hayas puesto en tu hogar puede ser muy bien utilizada para dar un toque fantasmagórico.

Haz tu casa embrujada para Halloween con estas decoraciones de Amazon
Una mujer se lamenta al ver libros calcinados tras un incendio en el mayor mercado de libros del país, provocado por un ataque con misiles rusos, el 19 de agosto de 2026, en Kiev, Ucrania.

¿Por qué el futuro literario de Ucrania pende de un hilo?