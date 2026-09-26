¡Regresan los Vengadores! ‘Avengers: Endgame’ vuelve al cine con pistas sobre ‘Doomsday’

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    ¡Regresan los Vengadores! ‘Avengers: Endgame’ vuelve al cine con pistas sobre ‘Doomsday’
    Aventura. ‘Avengers: Endgame’ regresó a las salas con material adicional que amplía su conexión con ‘Doomsday’. FOTO: INTERNET

El reestreno incorpora cuatro minutos de material inédito que conectan la cinta con la próxima batalla del multiverso y el regreso de Robert Downey Jr.

No se trata de un déjà vu. Marvel reestrenó esta semana ‘Avengers: Endgame’, de 2019, con cuatro escenas nuevas que están conectadas con la esperada ‘Avengers: Doomsday’, que estrenará el 18 de diciembre y que explicaría y justificaría la nueva gran batalla de los superhéroes.

Titulada ‘Avengers: Endgame Encore’, la película se extiende por cuatro minutos más, con nuevos personajes, entre los que se encuentra el esperado regreso de Robert Downey Jr. a la franquicia, pero ahora en el papel de ‘Dr. Doom’, según información de ‘Variety’.

Los nuevos minutos de metraje fueron filmados durante la producción de ‘Doomsday’ y también introducen a ‘Loki’, interpretado por Tom Hiddleston, y a ‘Bruce Banner’, interpretado por Mark Ruffalo, para preparar el terreno.

¿DE QUÉ TRATAN LAS NUEVAS ESCENAS DE ‘AVENGERS’?

Una de las escenas muestra a ‘Steve’ y ‘Peggy’ durante su baile al final de ‘Endgame’, cuando reciben la sorpresiva visita de Loki, vestido con su uniforme de la Autoridad de Variación Temporal, para hablar sobre la rama inestable que el viaje en el tiempo de Steve creó en el multiverso.

Otra transcurre en la Autoridad de Variación Temporal, donde Mobius (Owen Wilson), Casey (Eugene Cordero), Ouroboros (Ke Huy Quan) y Miss Minutes (Tara Strong) descubren que dos Tierras están a punto de colisionar en una incursión, mientras el multiverso comienza a colapsar por completo.

La tercera, ubicada durante los créditos, muestra a Bruce Banner en un búnker subterráneo, experimentando con un suero para suprimir su transformación en Hulk, hasta que Doctor Doom irrumpe en el lugar y lo obliga a convertirse en el gigante verde para enfrentarlo.

Mientras que la última escena, al final de los créditos, retoma el misterioso sonido metálico que en ‘Endgame’ correspondía a Tony Stark forjando su armadura, pero ahora lo asocia con Doctor Doom mientras forja su propia máscara, insinuando un origen compartido entre ambos personajes, interpretados por Downey Jr.

REACCIONES ENCONTRADAS

Aunque un sector de los fanáticos de ‘Los Vengadores’ celebró el regreso de sus superhéroes a los cines y disfrutó de manera nostálgica la película que cerró un hito importante de Marvel, otros se lanzaron a criticarla.

“Disney acaba de introducir el DLC para películas y ustedes aplaudiendo en las salas de cine. Me dan asco”, escribió el usuario @maderistaazul en X, haciendo referencia a que así funcionan los videojuegos y su venta de contenido extendido.

‘Avengers: Endgame Encore’ llegó a las salas de cine en 2026 a nivel internacional, como antesala de ‘Avengers: Doomsday’, que estrenará el mismo día que ‘Dune: Part 3’. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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