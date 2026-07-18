Un año después de inundaciones en Texas, nuevas tormentas ponen a prueba sistema de alarmas

Ese trabajo estaba lejos de concluir cuando una nueva ronda de tormentas comenzó a azotar el estado esta semana, lo que desencadenó inundaciones catastróficas en algunas de las mismas zonas devastadas en 2025. Al menos dos personas murieron. Cientos necesitaron ser rescatadas.

Después de que inundaciones mortales mataran a más de 100 personas en Texas en julio pasado, las autoridades prometieron cambios importantes con la esperanza de evitar las fallas que contribuyeron al elevado número de muertos. Prometieron mejores sistemas de alerta, normas de seguridad más estrictas para los campamentos infantiles y mejoras en la infraestructura hídrica del estado.

Pero residentes de algunas de las áreas más golpeadas señalaron que un año de preparación sí marcó una diferencia. Sirenas de inundación instaladas recientemente sonaron en la oscuridad, advirtiendo a la gente que saliera. Los teléfonos vibraron con alertas que no se enviaron en el desastre del año pasado.

Aun así, los relatos de personas que se sorprendieron al encontrar sus casas anegadas por ríos en crecida ilustran los desafíos de intentar reforzar los sistemas de alerta temprana en una vasta zona rural conocida como “El Callejón de las Inundacionews”.

ALERTAS INALÁMBRICAS FUERON MÁS PROACTIVAS

Durante la última década, diversas agencias estatales y locales de Texas dejaron pasar oportunidades para implementar sistemas de alerta por inundaciones a lo largo del río Guadalupe, informó AP después de que las inundaciones del verano pasado mataran a 136 personas, incluidas 28 en un campamento de verano para niñas.

Eso cambió tras la tragedia, cuando legisladores y otras personas examinaron la falta de preparación de las agencias gubernamentales y de los campamentos a la orilla del río.

A diferencia del verano pasado, cuando funcionarios locales del condado Kerr dijeron que habían sido reacios a “dar una falsa alarma” y ordenar evacuaciones y no enviaron alertas inalámbricas, el condado emitió cuatro alertas y la ciudad de Kerrville emitió una a primera hora del jueves, cuando el riesgo de inundación se hizo evidente, según una revisión de datos disponibles realizada por The Associated Press.

Advirtieron a los residentes a lo largo de Quinlan Creek que evacuaran hacia terrenos más altos y sobre inundaciones repentinas “extremadamente peligrosas”. Esas alertas se emitieron junto con vigilancias, avisos y emergencias por inundación enviados a medios de difusión, radios meteorológicas y teléfonos móviles por el Servicio Meteorológico Nacional.

Las personas que se inscribieron en el sistema de notificación de emergencias CodeRED en el condado Kerr también recibieron advertencias por mensaje de texto.

“El año pasado no tuvimos alarmas. No teníamos idea de lo que estaba pasando”, declaró Suzanne Sutphin Gschwind, de Kerrville.

“Este año, muy diferente”, expresó, con múltiples mensajes de texto y llamadas de las autoridades locales, un canal del tiempo y su cámara del timbre. Una noche, las advertencias llegaron “aproximadamente cada dos horas”.

“Creo que a todos nos gustaría pecar por exceso”, añadió.

LAS ADVERTENCIAS NO LLEGARON A TODOS

Entre las primeras horas de la madrugada del martes y alrededor de las 9 de la mañana del jueves, el Servicio Meteorológico Nacional envió 38 alertas a personas en ciertas comunidades del suroeste de Texas, incluidas 14 advertencias de tornado y 24 avisos de que se estaban produciendo inundaciones o eran inminentes y podían ser “potencialmente mortales”.

Sin embargo, esas notificaciones del Servicio Meteorológico a menudo no contienen la información altamente localizada que sí incluyen las alertas que a veces envían agencias municipales y de condados para emergencias; y en algunos lugares, la gente quizá no recibió ninguna de esas alertas locales, que pueden ser más determinantes para quienes evalúan si buscar terreno elevado.