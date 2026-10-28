México elimina a Rusia en el Mundial Sub-15, pero Ghana lo deja sin Cuartos

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    México elimina a Rusia en el Mundial Sub-15, pero Ghana lo deja sin Cuartos
    México Sub-15 consiguió una dramática victoria sobre Rusia en Azerbaiyán, aunque posteriormente quedó eliminado del Mundial ante Ghana. FOTO: X

El Tricolor sorprendió a una de las selecciones más goleadoras del certamen en Azerbaiyán, aunque su racha de seis victorias terminó frente al conjunto africano

La Selección Mexicana Sub-15 vivió una jornada de emociones encontradas en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026: primero sorprendió a Rusia con una victoria de 3-2 que le dio el boleto a Octavos de Final, pero después perdió 5-2 ante Ghana y se despidió de la lucha por el título.

El equipo dirigido por Marvin Cabrera se impuso este miércoles a uno de los conjuntos más contundentes de la primera ronda.

Rusia había ganado sus cinco partidos de grupos, con 44 goles a favor y apenas uno en contra, pero el Tricolor consiguió romper esa racha en el complejo deportivo Hovsan, de Bakú.

WWE Crown Jewel 2026 cambia de sede en plena tensión por el conflicto en Medio Oriente

Xavier Soria abrió el marcador al minuto 24 y Aarón Muñoz amplió la ventaja al 28. Los rusos reaccionaron hasta empatar 2-2 y obligaron a México a buscar otra respuesta.

Marcelo Villarreal apareció al 38, a dos minutos del final, para firmar el gol que selló la clasificación mexicana a la ronda de los 16 mejores.

La victoria representó el sexto triunfo consecutivo para una generación que había cerrado la fase de grupos como líder del sector H, con cinco victorias en cinco compromisos.

México debutó venciendo 3-1 a Hungría, goleó 5-0 a Dominica, superó 7-1 a Siria y 8-0 a Etiopía, antes de asegurar el primer puesto con un 1-0 sobre Malasia.

Sin embargo, el siguiente desafío llegó el mismo día. Ghana, que previamente había eliminado 2-1 a Corea del Sur, frenó al conjunto mexicano con una goleada de 5-2 en los Octavos de Final.

Shamsudeen Sulemana marcó cuatro tantos y Abdul Aziz Issah completó la cuenta africana, según informó la Federación Ghanesa de Futbol.

Así, México terminó su participación en la llave principal sin alcanzar los Cuartos de Final, pese a haber firmado seis victorias consecutivas y una destacada actuación ante Rusia.

El torneo juvenil reúne a selecciones de distintos continentes y se disputa en formato de ocho contra ocho, con partidos de dos tiempos de 20 minutos. La ofensiva nacional terminó con 29 goles en siete partidos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
resultados
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


BAKU

Organizaciones


Selección Mexicana De Futbol

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Cambios en el logotipo del INE

Cambios en el logotipo del INE
true

Sheinbaum: Su alteza (no tan) serenísima
Cuauhtémoc Blanco habría perdido su visa estadounidense, según información difundida por el periodista Carlos Loret de Mola.

Cuauhtémoc Blanco habría perdido su visa de EU y le habrían impedido abordar un vuelo
El hermano del exalcalde de Uruapan aseguró que la pareja vivió junta solo 15 días antes del asesinato del político.

‘Vivieron juntos solo 15 días’... Juan Manzo asegura que Grecia Quiroz nunca fue esposa de Carlos Manzo
El nuevo Frente Frío se aproxima al noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con lluvias, heladas de -5 grados, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El cine y las plataformas de streaming se han convertido en el principal catálogo de inspiración para los disfraces más virales de la temporada.

De la pantalla a la fiesta: los personajes que dominan este Halloween y Saltillo
¡Ni la tormenta las detuvo! Kim Kardashian y el elenco de ‘Todo Vale’ conquistan CDMX

¡Ni la tormenta las detuvo! Kim Kardashian y el elenco de ‘Todo Vale’ conquistan CDMX
Kylian Mbappé enfrenta una crisis comercial en China tras sus declaraciones sobre Mao Zedong, que provocaron la pérdida de patrocinios y restricciones a LaLiga.

Mbappé pierde patrocinadores y China mantiene veto a LaLiga pese a disculpas del Real Madrid