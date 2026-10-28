México elimina a Rusia en el Mundial Sub-15, pero Ghana lo deja sin Cuartos

La Selección Mexicana Sub-15 vivió una jornada de emociones encontradas en la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026: primero sorprendió a Rusia con una victoria de 3-2 que le dio el boleto a Octavos de Final, pero después perdió 5-2 ante Ghana y se despidió de la lucha por el título. El equipo dirigido por Marvin Cabrera se impuso este miércoles a uno de los conjuntos más contundentes de la primera ronda. Rusia había ganado sus cinco partidos de grupos, con 44 goles a favor y apenas uno en contra, pero el Tricolor consiguió romper esa racha en el complejo deportivo Hovsan, de Bakú.

Xavier Soria abrió el marcador al minuto 24 y Aarón Muñoz amplió la ventaja al 28. Los rusos reaccionaron hasta empatar 2-2 y obligaron a México a buscar otra respuesta. Marcelo Villarreal apareció al 38, a dos minutos del final, para firmar el gol que selló la clasificación mexicana a la ronda de los 16 mejores. La victoria representó el sexto triunfo consecutivo para una generación que había cerrado la fase de grupos como líder del sector H, con cinco victorias en cinco compromisos. México debutó venciendo 3-1 a Hungría, goleó 5-0 a Dominica, superó 7-1 a Siria y 8-0 a Etiopía, antes de asegurar el primer puesto con un 1-0 sobre Malasia. Sin embargo, el siguiente desafío llegó el mismo día. Ghana, que previamente había eliminado 2-1 a Corea del Sur, frenó al conjunto mexicano con una goleada de 5-2 en los Octavos de Final. Shamsudeen Sulemana marcó cuatro tantos y Abdul Aziz Issah completó la cuenta africana, según informó la Federación Ghanesa de Futbol.

Así, México terminó su participación en la llave principal sin alcanzar los Cuartos de Final, pese a haber firmado seis victorias consecutivas y una destacada actuación ante Rusia. El torneo juvenil reúne a selecciones de distintos continentes y se disputa en formato de ocho contra ocho, con partidos de dos tiempos de 20 minutos. La ofensiva nacional terminó con 29 goles en siete partidos.