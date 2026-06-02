Un ataque ruso contra Ucrania deja al menos 11 muertos y otras personas atrapadas en edificios dañados

Según la fuerza aérea rusa, Rusia lanzó 73 misiles y 656 drones sobre Ucrania, con Kiev, la ciudad central de Dnipro y las ciudades orientales de Poltava, Járkov y Zaporiyia como principales objetivos. Las fuerzas de defensa aérea ucranianas destruyeron y neutralizaron 40 misiles y 602 drones.

Rusia atacó Ucrania durante la noche con una andanada de misiles y drones, matando al menos a 11 personas, hiriendo a decenas y dejando a otras atrapadas, según informaron las autoridades el martes.

Se registraron impactos de 30 misiles balísticos, tres misiles de crucero y 33 drones en al menos 38 lugares. Los restos de los drones destruidos cayeron en 15 lugares, según informó la fuerza aérea.

Al menos cuatro personas murieron en Kiev y 63 resultaron heridas, entre ellas tres niños, según informó el servicio estatal de emergencias de Ucrania en un comunicado publicado en Telegram.

Edificios residenciales y otras infraestructuras civiles resultaron dañados en ocho distritos de Kiev.

En la región central de Dnipropetrovsk, al menos seis personas murieron y otras 36 resultaron heridas tras los ataques rusos contra la ciudad de Dnipro, según el servicio de emergencias.

Un segundo ataque, ocurrido cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, acabó con la vida de un rescatista.

En Járkov, al menos 14 personas resultaron heridas y se registraron daños en viviendas, garajes y automóviles.

Un edificio residencial de dos plantas y parte de un bloque de apartamentos de cuatro plantas resultaron dañados, y varias personas quedaron atrapadas bajo los escombros del edificio más grande.

El estruendo de las explosiones resonó durante gran parte de la noche y hasta la madrugada.

Kiev llevaba días preparándose para otro ataque masivo, después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtiera de que Rusia estaba preparando un nuevo ataque e instara a la población a permanecer cautelosa y buscar refugio durante las alertas de ataque aéreo.

En el distrito de Podilskyi, un edificio de nueve plantas sufrió daños parciales en los pisos superiores, dejando a varias personas atrapadas bajo los escombros.

Las operaciones de rescate continuaban en las primeras horas de la mañana, a pesar de que la alerta por ataque aéreo seguía vigente.

En el distrito de Solomianskyi, un edificio de 20 plantas y otro de 24 resultaron dañados.

Olena Dniprovska, de 65 años, y su marido Yevhen, de 64, resultaron heridos en su apartamento en el distrito de Podilskyi de Kiev durante el ataque.

“Salí al pasillo con el teléfono y, antes de darme cuenta de lo que pasaba, todo se me cayó encima: los cristales y la puerta salieron volando”, dijo Dniprovska, con la cara cubierta de sangre seca y la barbilla vendada. “Salí corriendo a la puerta principal y empecé a llamar a mi marido desde la habitación, pero la onda expansiva también lo dejó inconsciente”.

“Ahora no tengo dónde vivir, el apartamento está completamente destruido, sin puertas, sin ventanas, sin balcón. Se puede salir directamente de la habitación a la calle”, dijo.

Las autoridades ucranianas han estado presionando a sus aliados para obtener más misiles de defensa aérea que contrarresten los ataques con misiles balísticos de Rusia. Si bien Ucrania continúa interceptando un alto porcentaje de drones, los misiles balísticos siguen representando una importante vulnerabilidad para las defensas aéreas del país.