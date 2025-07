Un caótico operativo, 360 arrestos y una tragedia: ¿Qué ocurrió en Glass House Farms de California?

Familiares de los trabajadores en la instalación de Camarillo afirmaron que en el lugar aún se cultiva tomate, además de cannabis.

EL NÚMERO DE ARRESTOS SIGUE AUMENTANDO

El gobierno federal informó en un principio del arresto de unas 200 personas sospechosas de estar en el país ilegalmente.

Pero el sábado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó que 319 personas fueron arrestadas y señaló en la red social X que “rápidamente se estaba convirtiendo en una de las operaciones más grandes desde que el presidente Trump asumió el cargo”.

Un día después, el número de arrestos, aumentó a 361 en los dos lugares, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés).

El gobierno señaló que cuatro de las 361 personas arrestadas tenían antecedentes penales, incluidas condenas por violación y secuestro.

UN FALLECIMIENTO EN LAS REDADAS

Un trabajador agrícola que cayó del techo de un invernadero durante la redada en la granja de Camarillo murió el sábado a causa de sus heridas.

Jaime Alanís, de 57 años, es la primera víctima mortal de la que se tenga conocimiento durante una redada migratoria en la actual presidencia de Trump. Yesenia Durán, sobrina de Alanís, confirmó su muerte a The Associated Press.

Durán publicó en el sitio de recaudación de fondos GoFundMe que su tío era el único proveedor de su familia y había estado enviando dinero a su esposa y una hija en México. Alanís trabajó en la granja durante 10 años, señaló su familia.

Alanís le llamó el jueves a su esposa en México y le dijo que se estaba escondiendo de los agentes federales durante la redada. Un médico le informó a sus familiares que los paramédicos de la ambulancia que lo trasladó al hospital señalaron que cayó desde unos 9 metros (30 pies) de altura, indicó Durán.

¿POR QUÉ SE ALLANÓ EL NEGOCIO?

El gobierno asegura que investiga posibles casos de trabajo infantil, tráfico de personas y otros abusos. En un principio, el DHS dijo que dentro de la propiedad había 10 niños inmigrantes. Más tarde ajustó la cifra a 14.

Las autoridades se negaron a compartir la orden de registro para el operativo. El gobierno federal no ha divulgado información adicional sobre los niños, incluidas sus edades y qué estaban haciendo en la propiedad cuando llegaron las autoridades. El DHS no ha proporcionado detalles para respaldar su afirmación de posible tráfico u otros abusos, y a la compañía no se le ha presentado ningún cargo.